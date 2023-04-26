Ложь Госдепа — дорого и бездарно

Государственный департамент США 24 апреля поздравил меня с Международным днем многосторонности и дипломатии во имя мира по-особому — опубликовал подробный материал, целиком посвященный мне.

Полагаю, я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей Родины — России — и вот теперь еще и США.

Что же, как говорится, буду работать еще и за того парня. За Н̶е̶д̶а̶ ̶П̶р̶а̶й̶с̶а̶ Мэтью Миллера.

Вообще благодаря американской администрации я пополнила свою биографию еще двумя «первыми»: первый российский дипломат под санкциями и первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа.

Этот новый жанр американское внешнеполитическое ведомство осваивает не бесплатно. Материал в жанре «профиль» Марии Захаровой — плод трудов т.н. Global Engagement Center в недрах Госдепа. Благодаря The New York Times мы знаем, что в том числе на это было выделено $120 млн.

Теперь о сути написанного.

Госдепу США удалось «открыть Америку» и поделиться с миром интересным фактом моей биографии — не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов.

Дальше хуже. Пошла откровенная дезинформация.

Госдеп утверждает, что я распространила фейк о том, что бен Ладена принимали в Белом доме. Это неправда. Фейк — вещь намеренная. 30 октября 2017 года в эфире телеканала «Россия 1» я ошиблась, упоминая фотографии бен Ладена и талибов («Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность. — «Известия»), но тут же в своем аккаунте в соцсети написала об этом, уточнив, что я имела в виду два разных исторических факта.

Первый. Встречу в Белом доме Рональда Рейгана с моджахедами (пост, напомню, был написан в 2017 году, США тогда еще были в активной фазе борьбы с движением «Талибан» (вобравшем в себя многих моджахедов) в Афганистане, до их позорного бегства из страны оставалось еще четыре года) и признание авторитетного однопартийца Рейгана сенатора Рэнда Пола о том, что США вооружали бен Ладена для его борьбы с СССР.

Второй. Фотографию бен Ладена в The Independent под заголовком «Антисоветский боец вывел своих боевиков на дорогу к миру».

Исходя из самых жестких требований, предъявляемых к журналистам и официальным лицам за распространение недостоверной информации, я решила постом в соцсетях не ограничиваться и пришла специально в студию той же программы «60 минут» и в эфире от 9 ноября 2017 года в той же самой студии обо всем этом рассказала.

На одном фейке Госдеп не остановился, выдал еще: я «угрожаю» журналистам. Помните историю, когда финский журналист пришел в МИД со спецзаданием найти «чеченских геев»? Речь идет об этом завирусившемся видео, где в ходе официального брифинга я предложила финскому журналисту Эркке Микконену, интересующемуся (почему-то у МИД России) судьбой однополых, съездить в Грозный и даже обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой ответить на вопросы репортера (как говорят в нашей системе — «по принадлежности»).

Более того, Микконен уже собирался поехать, когда вдруг выяснилось, что это делать ему запретила редакция, а точнее — начальник международного отдела Элина Равантти. Об этом Госдеп тоже скромно умолчал — врать так врать.

Идем дальше. Мне вменяют, будто я «солгала» о том, что «англосаксам любой ценой нужна война, а их излюбленный метод решения собственных проблем — провокации, дезинформация и угрозы». И неужели прошедшие полтора года хоть в чем-то это опровергли? Угроза санкций — да, провокации — да, дезинформация — да. Всё это мы видели в зоне специальной военной операции, начиная с санкций и заканчивая поставками западных образцов вооружений и, конечно, беспрецедентной информационной кампанией против нашей страны. А то, что США нужна война любой ценой, подтверждают... сами представители как Госдепа, так и Белого дома.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (16 декабря 2022 года): «Наша работа в том, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Украине, чтобы… они были в наилучшей позиции за столом переговоров. Этот момент еще не настал».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби (17 февраля 2023 года): «Если быть совсем откровенным, спецоперация не должна завершаться посредством переговоров».

Госсекретарь США Энтони Блинкен (8 апреля 2023 года): «Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой... это не будет справедливым и прочным миром».

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд (17 февраля 2023 года): «Это должно закончиться стратегическим поражением России».

И это не конец бреда.

В материале отдельно упомянуты Буча и «насильственные депортации». Где верифицированные списки погибших в Буче? Мы уже месяцами повторяем этот вопрос, но вместо ответа — молчание или агрессивное мычание.

Что касается насильственных депортаций: Россия никого не вывозит насильственно, миллионы беженцев Донбасса бегут от украинских и западных бомб и ракет, и бегут не в Польшу, а туда, где надежно и безопасно, — в Россию. Что касается «детского вопроса», то, кажется, прошедшее на днях заседание по «формуле Арриа» в Совбезе, посвященное этой проблематике, вполне могло дезавуировать все обвинения. Или авторы опуса его не смотрели, ведь их союзники по НАТО заблокировали трансляцию? Ничего, я поделюсь записью, даже на английском языке. А если этого будет мало — вот еще полная запись пресс-конференции Марии Львовой-Беловой. Пусть посмотрят.

Еще меня обвиняют в том, что я транслировала «дезинформацию» о ядерном шантаже и радиологическом оружии («грязной бомбе»), которую Украина готова взорвать на территории, которую она по недомыслию считает пока своей. Так вот же — сам Владимир Зеленский призывает НАТО нанести по России ядерный превентивный удар. То же видео с официального Ютьюб-канала украинского президента. Или Госдеп сам себе доступ к Ютьюбу заблокировал?

Что же касается «грязной бомбы», то Лондон, напомню, уже подтвердил намерения поставить ВСУ боеприпасы с сердечником из обедненного урана — крайне высокотоксичное вооружение, которое приводит к заражению почвы, воздуха, воды, развитию онкологии и летальному исходу. Причем как у жертв ракетных и бомбовых атак, так и у тех, кто его применял. Недавно публиковала на эту тему соответствующий развернутый материал.

Продовольственный кризис. Только вчера Сергей Лавров обсуждал эту тему с Антониу Гутерришем, поэтому не буду долго останавливаться на данном госдеповском фейке. Вновь замечу, что Россия все условия зерновой сделки добросовестно выполняет, в то время как зерно и продовольствие не достигают развивающихся стран (cтатистика на сайте ООН), а гуманитарные коридоры используются для нападения на российские объекты инфраструктуры. В то же время доступ российских удобрений на мировые рынки, крайне необходимый для продолжения агроциклов (что является неотъемлемой частью сделки), продолжает блокироваться Западом.

Это Запад провоцирует мировой голод, а не Россия.

Насчет раздора между США и Европой. Госдеп и сюда тоже зачем-то меня приплел. Но я здесь вообще ни при чем. Это в Вашингтоне разработали и приняли дискриминационный режим в отношении европейских двигателей внутреннего сгорания, обеспечив себе конкурентное преимущество и поставив всю автомобильную промышленность ЕС в зависимость от США. И пока всю зиму европейцы грелись при знойных 17–19 градусах по Цельсию в своих внезапно ставших очень дорогими домах, американцы, кажется, ни в чем себе не отказывали, наживаясь на новых контрактах на поставку СПГ в Европу. Про расследования Сеймура Херша, доказавшего факт американского участия в акции по ликвидации последних остатков энергетической безопасности ЕС, даже упоминать не буду. При чем здесь я вообще?

Последняя претензия ко мне со стороны Госдепартамента — это наличие у меня ордена «За заслуги».

В России вообще нет такой государственной награды — «За заслуги», есть «За заслуги перед Отечеством». И его у меня нет. Есть орден Почета.

Вообще, конечно, за $120 млн можно было и что-то посерьезнее написать. Или перевести деньги Зеленскому на препараты.

К сожалению, вновь убедилась, что кредо американской внешней политики — инсценировки, фейки и оскорбления. Причем всё это еще и бездарно, хотя и за огромные деньги.

P.S. На сайте Госдепа есть раздел, посвященный всем госсекретарям. В том числе и Колину Пауэллу, который принес в Совбез ООН пробирку якобы с сухим порошком, содержащим сибирскую язву, убеждая мировое сообщество начать антииракскую войну. Страны ему не поверили и благодаря принципиальной позиции вето России, Китая и Франции глобального одобрения безосновательному вторжению не дали. Но войну США всё равно начали.

История с пробиркой специалистами Госдепартамента описана следующим образом: «Выяснилось, что некоторые разведданные, которые принес Пауэлл в СБ ООН, оказались ошибочными».

Вопрос: а когда Госдепартамент назовет вещи своими именами и у себя на сайте напишет, что Пауэлл дезинформировал мировую общественность, вытащив на площадку ООН крупнейший фейк в новейшей истории? Или меня в Госдепе ценят больше?