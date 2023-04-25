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Bild сообщила об игнорировании Бербок приглашения Лаврова на Совбез ООН

Bild: Бербок проигнорировала приглашение на заседание СБ ООН во главе с Лавровым
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Фото: REUTERS/Pool/Lee Jin-man
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Глава МИД Германии Анналена Бербок проигнорировала приглашение своего коллеги Сергея Лаврова на заседание Совета безопасности (ООН), пишет немецкая газета Bild 25 апреля.

«Бербок была приглашена, но отказалась от поездки в Нью-Йорк и вместо этого занялась репатриацией немецких граждан из Судана», — следует из статьи.

Таким образом автор материала ссылается на опубликованный ранее призыв главы МИД ФРГ в своем Twitter-аккаунте к сторонам конфликта сложить оружие. Вместе с тем в комментариях к посту пользователи отметили, что подобного заявления сейчас ждут по ситуации на Украине. Некоторые из комментаторов указали, что Германии нужно заняться перемирием в украинском конфликте.

Ранее, 23 апреля, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер раскритиковал власти Германии, которые прикладывают слишком мало дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, Анналена Бербок делает акцент на том, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия.

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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании СБ международной организации 24 марта. В ходе встречи он призвал западное меньшинство вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что прошедшее заседание СБ ООН наглядно продемонстрировало, какие государства настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем.

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