Власти Германии прикладывают слишком мало дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине, считает премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Такое мнение он выразил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 23 апреля.

По словам Кречмера, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок считает, что сейчас время не для переговоров, а для поставок оружия.

«Именно это беспокоит многих, в том числе и меня. Дипломатия всегда является средством для улаживания конфликтов», — отметил политик.

Отвечая на вопрос, когда закончится конфликт на Украине, Кречмер подчеркнул, что это будет зависеть от усилий Германии и Европы ради поиска «дипломатических решений», уточняет «Газета.Ru».

Ранее, 27 марта, журнал Der Spiegel писал, что министерство финансов Германии намерено согласовать увеличение помощи Украине до €5,4 млрд. В материале указывается, что такое решение было принято в связи с большими материальными потерями украинской армии. Вместе с тем министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в феврале, что военная помощь Киеву уже составила €3,4 млрд.

До этого, в декабре 2022 года, Анналена Бербок подчеркнула, что она не поддерживает прекращение военных действий на Украине, поскольку такой вариант, по ее словам, не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот».

Наряду с этим канцлер Германии Олаф Шольц утверждал в мае, что ФРГ не станет принимать мир, «навязанный» Украине российской стороной. Тогда он подчеркнул, что наступление мира возможно лишь при условии достижения взаимопонимания между Киевом и Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.