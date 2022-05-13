Шольц исключил принятие ФРГ «навязанного» Россией мира на Украине
Германия не станет принимать мир, «навязанный» Украине российской стороной. Об этом заявил 13 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на предвыборном митинге германской Социал-демократической партии (СДПГ) в Кельне.
«Мы не примем никакого навязанного мира Украине», — отметил он.
Шольц подчеркнул, что наступление мира возможно лишь при условии достижения взаимопонимания между Киевом и Москвой.
В то же время он выразил мнение, что России якобы проводит военную спецоперацию «исключительно для расширения собственного влияния и увеличения территории».
Последствия ситуации вокруг Украины будут ощущаться и «через сто лет», добавил канцлер Германии, отметим, что ФРГ продолжил поставлять оружие украинской стороне.
Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин и Олаф Шольц в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине с акцентом на гуманитарные аспекты. В ходе беседы российский лидер указал на основные задачи спецоперации по защите Донбасса и о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей. Кроме того, Путин обратил внимание канцлера ФРГ на имеющие место быть грубые нарушения «исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права».
Также в пятницу вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в ходе митинга перед региональными выборами затронул ситуацию на Украине, при этом, он осудил тех, кто выступает против военной поддержки Киева. За произнесенную речь министра освистали и назвали «Разжигателем войны».
Хабек парировал фразой «настоящие разжигатели находятся в Кремле».
11 мая Олаф Шольц созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе разговора они обсудили переговорный процесс Украины и России по спецоперации РФ. По-прежнему актуально призвать Россию остановить спецоперацию и «восстановить территориальную целостность и суверенитет» Украины, отметил канцлер ФРГ.
Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что контакты российской и украинской стороны в рамках переговорного процесса осуществляются. 6 мая в МИДе России уточнили, что российско-украинские переговоры находятся в стагнации.
9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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