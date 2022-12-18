Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 17 декабря заявила, что она не поддерживает прекращение военных действий на Украине и в Донбассе на российских условиях.

По словам главы МИД ФРГ, такой вариант не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот».

Также Бербок отметила, что у нее нет надежды на скорое прекращение огня. При этом виновником в данной ситуации, по ее мнению, является президент РФ Владимир Путин, которому, как считает глава ведомства, нужно «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении».

«Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», — пояснила Бербок в интервью Bild am Sonntag.

14 декабря пользователи Twitter раскритиковали Бербок за слова о том, что Россия якобы «хочет сломить украинцев». Как отметил один из комментаторов, он хотел бы, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. А она, в свою очередь, по ощущениям немцев, «всё время думает о Путине».

Ранее, 30 ноября, в Германии высмеяли публикацию Бербок, в которой она заявила об использовании Путиным холода в качестве оружия против Украины. В ней Бербок резко заявила, что российскому лидеру «не сойдет с рук такая тактика». Немцы же в комментариях в ответ высмеяли абсурдность слов Бербок и обвинили ее в лицемерии, а также в нежелании прекратить конфликт мирным путем.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».