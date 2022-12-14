Пользователи Twitter раскритиковали Бербок за слова о действиях Путина

Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что Россия якобы «хочет сломить украинцев».

Бербок, 13 декабря выступая на международной конференции по Украине в Париже, пообещала выделить Киеву еще €50 млн на помощь в условиях зимы и проблем с энергетикой, а также заявила, что ЕС не допустит, чтобы президент Владимир Путин «сломил украинский народ».

Пользователи соцсети негативно отреагировали на это высказывание.

«Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она всё время думает о Путине», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь согласился с ним и обвинил Бербок в лицемерии.

«Она лицемерна. Вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт», — отметил он.

Еще один комментатор предположил, что глава германского МИД не в себе.

«Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?» — задался вопросом пользователь.

Ранее, 30 ноября, в Германии высмеяли публикацию Бербок, в которой она заявила об использовании Путиным холода в качестве оружия против Украины. В ней Бербок резко заявила, что российскому лидеру «не сойдет с рук такая тактика». Немцы же в комментариях в ответ высмеяли абсурдность слов Бербок и обвинили ее в лицемерии, а также в нежелании прекратить конфликт мирным путем.

Накануне, 29 ноября, пользователи Twitter раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его слова о том, что Россия использует приближающуюся зиму в качестве оружия против Украины. Пользователи указали на то, что приход зимы является ежегодным процессом и нелепо обвинять в этом Россию. Они так же отметили, что в глазах НАТО российский лидер стал настолько всемогущим, что начал использовать в качестве оружия газ, нефть, зерно, а теперь еще и зиму.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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