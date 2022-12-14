Реклама
Прямой эфир
Мир
Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в США
Происшествия
В Курской области из-за осадков без электричества остались около 35 тыс. человек
Армия
В ЛНР сообщили о подготовке Киевом диверсий на сватовском направлении
Общество
Первокурсник университета МВД в Ставрополе умер от ОРВИ
Общество
Большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения
Происшествия
Школьница погибла в московском метро
Мир
На Украине сообщили о повреждении газопроводов и ЛЭП под Днепропетровском
Мир
Польша может получить украинские земли в обмен на помощь Зеленскому
Происшествия
В Петербурге поезд насмерть сбил человека
Общество
В Адыгее экс-главу МВД и тыловиков заподозрили в афере на 5,6 млн рублей
Мир
Премьер Белоруссии заявил о готовности Минска сотрудничать со всеми странами
Туризм
В Турции с 1 января введут налог на проживание в отелях и гостевых домах
Сюжет:

Пользователи Twitter раскритиковали Бербок за слова о действиях Путина

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Xander Heinl
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о том, что Россия якобы «хочет сломить украинцев».

«Вы выполняете великую миссию»
Владимир Путин поблагодарил военных за защиту интересов России и вручил медали «Золотая Звезда»

Бербок, 13 декабря выступая на международной конференции по Украине в Париже, пообещала выделить Киеву еще €50 млн на помощь в условиях зимы и проблем с энергетикой, а также заявила, что ЕС не допустит, чтобы президент Владимир Путин «сломил украинский народ».

Пользователи соцсети негативно отреагировали на это высказывание.

«Я бы хотел, чтобы граждане Германии помогли министру иностранных дел Бербок думать в первую очередь о своей стране и принимать обдуманные решения. Складывается ощущение, что она всё время думает о Путине», — написал один из комментаторов.

Другой пользователь согласился с ним и обвинил Бербок в лицемерии.

«Она лицемерна. Вместо того чтобы поскорее уговорить Россию и Украину сесть за стол переговоров, Германия отправляет деньги, чтобы только сильнее затянуть конфликт», — отметил он.

Еще один комментатор предположил, что глава германского МИД не в себе.

«Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее?» — задался вопросом пользователь.

Ранее, 30 ноября, в Германии высмеяли публикацию Бербок, в которой она заявила об использовании Путиным холода в качестве оружия против Украины. В ней Бербок резко заявила, что российскому лидеру «не сойдет с рук такая тактика». Немцы же в комментариях в ответ высмеяли абсурдность слов Бербок и обвинили ее в лицемерии, а также в нежелании прекратить конфликт мирным путем.

Накануне, 29 ноября, пользователи Twitter раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его слова о том, что Россия использует приближающуюся зиму в качестве оружия против Украины. Пользователи указали на то, что приход зимы является ежегодным процессом и нелепо обвинять в этом Россию. Они так же отметили, что в глазах НАТО российский лидер стал настолько всемогущим, что начал использовать в качестве оружия газ, нефть, зерно, а теперь еще и зиму.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022