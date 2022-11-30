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В Германии высмеяли Бербок за слова о Путине

Пользователи Twitter посмеялись над словами Бербок о Путине, который использует зиму как оружие против Украины
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Koehler
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Публикацию главы МИД Германии Анналены Бербок, в которой она заявила об использовании президентом России Владимиром Путиным холода в качестве оружия против Украины, 30 ноября раскритиковали пользователи Twitter в ФРГ.

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Как резко отметила Бербок, российскому лидеру «не сойдет с рук такая тактика». Германия же, по словам министра, расширила круг своих партнеров для помощи Украине, а на прошлой встрече лидеры стран «большой семерки» (G7), напомнила глава МИД ФРГ, создали координационный механизм для оказания помощи Киеву.

Немцы же в комментариях в ответ высмеяли абсурдность слов Бербок и обвинили ее в лицемерии, а также в нежелании прекратить конфликт мирным путем.

«Я думал, что начало зимы в ноябре — вполне себе нормальное явление. Если [президент РФ Владимир] Путин мог бы это предотвращать, он решил бы проблему климатической катастрофы. Но Бербок беспокоит только вооружение и санкции, а не климат и мир», — съязвил petermhorn.

«Может ли Путин теперь манипулировать погодой? Ледяной ветер приходит с востока, как и всегда зимой. Перестаньте говорить, что победа Украины возможна. Потери можно минимизировать только путем переговоров. [Президент Украины Владимир] Зеленский и вы страдаете манией величия», — отметила пользователь Helen_Dark.

«Вы совсем уже потеряли рассудок, Бербок. Сначала вы вводите санкции против россиян, а затем говорите, что они используют энергию как оружие. А теперь Путин стал колдуном, использующим холод…» — указал glue free.

Накануне, 29 ноября, пользователи Twitter раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его слова о том, что Россия использует приближающуюся зиму в качестве оружия против Украины. Пользователи указали на то, что приход зимы является ежегодным процессом и нелепо обвинять в этом Россию. Они так же отметили, что в глазах НАТО российский лидер стал настолько всемогущим, что начал использовать в качестве оружия газ, нефть, зерно, а теперь еще и зиму.

11 октября отмечалось, что лидеры стран G7 намерены помочь Украине в подготовке к зиме. Совместное заявление глав государств и правительств стран «большой семерки», принятое в австрийском Элльмау, распространила пресс-служба кабмина ФРГ. Канцлер Германии Олаф Шольц отдельно заявил о необходимости выработать «план Маршалла для Украины».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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