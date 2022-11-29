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В Twitter высмеяли генсека НАТО за слова об использовании Россией зимы как оружия

Генсека НАТО Столтенберга высмеяли за слова о том, что Россия использует зиму в качестве оружия
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Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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Пользователи Twitter раскритиковали генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за его слова о том, что Россия использует приближающуюся зиму в качестве оружия против Украины.

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Ранее в этот день Столтенберг заявил о том, что президент РФ Владимир Путин пытается использовать зиму как оружие войны против Украины, из-за чего союзники по НАТО усилили поддержку Украины.

«По вашим словам, Путин использует в качестве оружия газ, нефть, зерно, а теперь еще и зиму. Путин всемогущий», — написал один из пользователей.

Другой пользователь указал на то, что приход зимы является ежегодным процессом и нелепо обвинять в этом Россию. «Путин не создавал зиму, она каждый год наступает, если вы не знали», — написал он.

Некоторые пользователи потребовали отказаться от помощи Украине со стороны западных стран.

«Зеленский несет ответственность за катастрофу на Украине. Пора заканчивать поддерживать его и выделять финансовую помощь. Ни цента больше!» — написал один из пользователей Twitter.

Ранее 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран — членов организации заявил о том, что НАТО признает стремление Украины присоединится к альянсу, но главным приоритетом для него является военная поддержка Киева.

До этого, 27 ноября, Столтенберг отметил, что военная и финансовая поддержка Украины дорого обходится жителям западных стран, однако поддержку Киева необходимо увеличить. Генсек НАТО особо отметил Германию, похвалив ее за поставки оружия украинской стороне.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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