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Готовившего убийство Дарьи Дугиной участника украинской ДРГ объявили в розыск

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Фото: соцсети
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Участника украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Богдана Цыганенко, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналистки и философа Дарьи Дугиной, объявили в международный розыск. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Цыганенко Богдана Петровича <…> сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», — сказала представитель суда.

Поддельный интерес: начался суд над соучастниками убийства Дарьи Дугиной
В тот же день предотвращено похожее покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева

Ранее, 21 апреля, Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина, также причастного к убийству Дугиной.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года. В машине, на которой она возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция» в Подмосковье, сработало взрывное устройство. Криминалисты выяснили, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водительского сиденья и было приведено в действие дистанционно.

Спустя два дня Федеральная служба безопасности заявила о раскрытии дела. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ведомства, Вовк приехала в Россию вместе с дочерью Софией Шабан, 21 августа она выехала через Псковскую область в Эстонию. 2 ноября Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал Вовк по обвинению в убийстве Дугиной.

По одной из версий, покушение готовилось на ее отца — философа Александра Дугина, который должен был ехать с дочерью в одном автомобиле, однако в последний момент передумал и пересел.

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