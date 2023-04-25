Россия ответит Швеции на высылку пяти дипломатов. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил российский диписточник.

«Ответ, безусловно, последует», — сказал он ТАСС.

О высылке пяти российских дипломатов ранее в этот день объявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем. По его словам, их деятельность «несовместима с их дипломатическим статусом».

В последний раз Швеция высылала сотрудников российского посольства в апреле 2022 года. Тогда были высланы три дипломата в связи с началом спецоперации на Украине.

В качестве ответных мир МИД РФ объявил персонами нон грата трех дипломатов посольства Швеции в Москве.

Ранее в понедельник стало известно, что первый секретарь посольства Молдавии в Москве Валериу Маня объявлен российской стороной персоной нон грата. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что послу республики Лилиану Дарию заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами Кишинева.