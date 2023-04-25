Персоной нон грата в РФ объявлен 1-й секретарь посольства Молдавии

Первый секретарь посольства Молдавии в Москве Валериу Маня объявлен российской стороной персоной нон грата. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Персоной нон грата в России объявлен Валериу Маня», — рассказал собеседник информагентства.

Ранее в этот же день посол России в Молдавии Лилиан Дарий прибыл в российское дипведомство. Покинув здание, он назвал встречу конструктивной, добавив, что приехал в министерство для обсуждения вопросов «дипломатической рутины».

При этом в МИДе отметили, что Дарию был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами Кишинева.

Накануне бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что сегодняшние отношения между Кишиневом и Москвой являются худшими за всю историю независимости республики.

Молдавия 19 апреля объявила о выдворении одного сотрудника посольства России в Кишиневе. Решение было мотивировано инцидентом с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который за несколько дней сообщил, что молдавские власти объявили его «нежелательным лицом» в республике и отказали во въезде.