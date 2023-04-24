В Молдавии назвали отношения с РФ худшими за всю историю независимости страны

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 24 апреля, заявил, что сегодняшние отношения между Кишиневом и Москвой являются худшими за всю историю независимости республики.

Он прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии, а также недопуск главы Татарстана Рустама Минниханова в страну, выразив мнение, что Кишинев идет на такие шаги, чтобы понравиться западным кураторам.

«Надо признать, что отношения между РФ и Молдовой — на самом низком уровне за последние несколько десятков лет. Всё это грозит включением Молдавии в список недружественных стран по отношению к РФ и очень плохо скажется на нашей экономике и гражданах, которые поддерживают дружеские отношения с Россией», — сказал политик в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, Додон указал на значительное падение экспорта продукции Молдавии в Россию в 2022 году, рост цен на энергоресурсы и падение уровня жизни в республике.

Минниханов сообщил, что его объявили нежелательным лицом в Молдавии и отказали во въезде в страну ранее, 17 апреля. По словам главы Татарстана, он направлялся в Молдавию, чтобы принять участие в конгрессе «Дружба народов» в городе Комрат. Однако его не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева, после чего Минниханову пришлось улететь обратно.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Молдавии недружественным шагом по отношению к России. Она выразила уверенность, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии.

19 апреля пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару сообщил, что Молдавия выдворит одного сотрудника посольства России в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт, добавил он.

В МИД РФ пообещали ответить на соответствующее решение Молдавии.

Как считает посол России в Кишиневе Олег Васнецов, действия Молдавии рассматриваются как недружественные по отношению к РФ и наносят ущерб двусторонним отношениям.