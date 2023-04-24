Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров прибыл в ООН для участия в заседаниях Совбеза организации
Мир
Венгрия выступила против поставок оружия Украине
Мир
Вучич обвинил Запад в манипуляциях с Косово
Наука и техника
Выход россиян в открытый космос перенесен на начало мая
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы
Мир
МИД КНР заявил о неизменности позиции Пекина по Крыму
Сюжет:

В Молдавии назвали отношения с РФ худшими за всю историю независимости страны

Додон назвал отношения Кишинева и Москвы худшими за всю историю независимости Молдавии
0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в понедельник, 24 апреля, заявил, что сегодняшние отношения между Кишиневом и Москвой являются худшими за всю историю независимости республики.

Он прокомментировал высылку дипломатов из Молдавии, а также недопуск главы Татарстана Рустама Минниханова в страну, выразив мнение, что Кишинев идет на такие шаги, чтобы понравиться западным кураторам.

«Надо признать, что отношения между РФ и Молдовой — на самом низком уровне за последние несколько десятков лет. Всё это грозит включением Молдавии в список недружественных стран по отношению к РФ и очень плохо скажется на нашей экономике и гражданах, которые поддерживают дружеские отношения с Россией», — сказал политик в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, Додон указал на значительное падение экспорта продукции Молдавии в Россию в 2022 году, рост цен на энергоресурсы и падение уровня жизни в республике.

Шпион, выйди вон: между Москвой и Прагой разгорается дипломатический скандал
В ответ на провокацию с чешской стороны Россия объявила о выдворении сотрудников посольства

Минниханов сообщил, что его объявили нежелательным лицом в Молдавии и отказали во въезде в страну ранее, 17 апреля. По словам главы Татарстана, он направлялся в Молдавию, чтобы принять участие в конгрессе «Дружба народов» в городе Комрат. Однако его не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева, после чего Минниханову пришлось улететь обратно.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Молдавии недружественным шагом по отношению к России. Она выразила уверенность, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии.

19 апреля пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Филип Кожокару сообщил, что Молдавия выдворит одного сотрудника посольства России в Кишиневе. Еще двое сотрудников посольства лишены специального допуска в аэропорт, добавил он.

В МИД РФ пообещали ответить на соответствующее решение Молдавии.

Как считает посол России в Кишиневе Олег Васнецов, действия Молдавии рассматриваются как недружественные по отношению к РФ и наносят ущерб двусторонним отношениям.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023