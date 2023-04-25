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В Кремле указали на невыполнение условий России по зерновой сделке

Песков о возможном продлении зерновой сделки: пока обстоятельства складываются не в пользу соглашения
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Фото: Global Look Press
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 апреля, комментируя возможное продление зерновой сделки, заявил, что пока обстоятельства складываются не в пользу соглашения.

«Дело в том, что, несмотря на то что столько времени прошло, она еще не выполнена, она не приобрела пакетный характер. Условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать», — сказал он журналистам.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ указал на то, что мировой продовольственный кризис не является прямым следствием выпадения с рынка украинского и российского зерна.

«Это может быть одним из факторов, но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла», — добавил Песков.

«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50»
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Накануне, 24 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В частности, на встрече Гутерриш рассказал об усилиях, которые он предпринимает, чтобы максимально продвинуть российскую часть зерновой сделки. Генсек ООН передал главе российского МИДа свои идеи в виде письма, в котором изложены возможные варианты, «как действовать дальше». Однако, по словам Лаврова, Москва пока не видит желания Запада выполнять обязательства по зерновой сделке.

В понедельник Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации.

В тот же день министры сельского хозяйства стран «большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и заявили, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». При этом представители G7 вновь выступили с обвинениями в адрес России, отметив, что Москва якобы «использует продовольствие как меру дестабилизации и инструмент для геополитического принуждения».

До этого, 18 апреля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сказал, что в ситуации с зерновой сделкой в настоящее время нет никакого движения, усилия прилагаются, но в контексте меморандума они пока не приносят результатов для России.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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