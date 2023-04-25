Трамп назвал США свалкой из-за миграционной политики Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена за его миграционную политику. Об этом он заявил 24 апреля.

«Под моим руководством у нас была самая охраняемая граница в истории США. При Байдене южная граница упразднена, и миллионы нелегальных мигрантов попадают в наше общество. Многие из этих людей очень опасны. Мы как свалка. Наши города наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками», — заявил Трамп в Truth Social.

Он также обвинил Байдена в высокой инфляции и кризисе в Афганистане. По словам Трампа, нынешний президент США приблизил третью мировую войну.

Ранее, 23 апреля, телеканал NBC сообщил, что 68% республиканцев продолжают поддерживать экс-президента США Трампа. При этом против переизбрания Байдена выступили 70% респондентов. Причиной этого чаще всего называют состояние здоровья нынешнего главы государства.

До этого, 22 апреля, газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

21 апреля телеканал CNN со ссылкой на советников американского лидера сообщил, что он может официально объявить о выдвижении на второй срок своей кандидатуры на следующей неделе.

Выборы президента США планируется провести в ноябре 2024 года. В случае переизбрания в начале второго срока Байдену будет 82 года.