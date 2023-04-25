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Великобритания запросила заседание СБ ООН по Судану на 25 апреля

Постпред Великобритании Вудворд: Лондон запросил заседание СБ ООН по Судану на вторник
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Фото: REUTERS/Соцсети LOSTSHMI
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Великобритания запросила проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Судане на вторник, 25 апреля. Об этом заявила 24 апреля на заседании СБ постпред Британии при международной организации Барбара Вудворд.

«Я бы хотела также выразить вслед за генсеком ООН обеспокоенность в связи с ситуацией в Судане и повторить призыв к немедленному прекращению насилия. Мы запросили заседание Совбеза для обсуждения данной ситуации на завтра», — сказала она.

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Ранее в этот день государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стороны конфликта в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа. Он указал, что Вашингтон будет координировать усилия с региональными и международными партнерами, а также с представителями гражданских институтов Судана.

Кроме того, в этот день стало известно, что специальный представитель Генерального секретаря ООН по Судану и глава миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес и несколько сотрудников организации останутся в стране для разрешения кризиса. В международной организации заверили, что у нее нет намерений покидать страну.

Между тем 24 апреля заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак сообщил, что из Хартума эвакуированы сотни сотрудников ООН и членов их семей.

Кроме того, накануне президент США Джо Байден сообщил, что американские военные эвакуировали своих дипломатов с территории Судана. Также он объявил о временной приостановке работы посольства в Хартуме.

Объекты сил быстрого реагирования (СБР) Судана, в том числе штаб, находятся под контролем армии, кроме аэропортов Хартума и Ньялы. Как сообщил официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдалла 24 апреля, в районах боестолкновений были зафиксированы случаи сдачи в плен большого числа сторонников ополчения, также они бегут с мест боевых действий и возвращаются в свои города и села.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис 21 апреля заявила на брифинге, что число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадало свыше 3,5 тыс. жителей страны.

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