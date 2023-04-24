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Армия Судана сообщила о контроле над объектами сил быстрого реагирования

Генерал ВС Судана Абдалла: объекты СБР, в том числе их штаб, находятся под контролем армии
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Фото: REUTERS
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Объекты сил быстрого реагирования (СБР) Судана, в том числе штаб, находятся под контролем армии, кроме аэропортов Хартума и Ньялы. Об этом сообщил официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдалла в понедельник, 24 апреля.

«Разговоры СБР о контроле над какими-то районами не более чем разговоры <…>. Мы не раз заявляли, что все объекты, в том числе и сам штаб сил быстрого реагирования, находятся под контролем вооруженных сил, за исключением их частичного контроля над аэропортом Хартума и аэропортом Ньялы», — сказал Абдалла «РИА Новости».

Он отметил также, что в районах боестолкновений были зафиксированы случаи сдачи в плен большого числа сторонников ополчения, также они бегут с мест боевых действий и возвращаются в свои города и села. Это, по его словам, подтверждает, что оперативные возможности СБР уменьшились и они потеряли существенную часть личного состава.

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Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

21 апреля сообщалось, что армия Судана начала зачистку вокруг Хартума от сил быстрого реагирования.

В тот же день представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила на брифинге, что число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадало свыше 3,5 тыс. жителей страны.

23 апреля посол РФ в Хартуме Андрей Черновол сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в суданской столице россияне эвакуированы в посольство РФ. Он также указал на то, что все возможные маршруты вывоза людей прорабатываются, но пока только в теории. Он пояснил, что, несмотря на заверения обеих противоборствующих сторон оказывать содействие в эвакуации, существуют объективные сложности, которые пока не позволяют выехать.

Ранее дипломат сообщал, что желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек. Этот список растет не за счет российских граждан — они все уже определились, а за счет граждан СНГ и некоторых других стран, уточнил он.

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