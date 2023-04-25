Рябков заявил о принятии всех мер для возвращения солдат РФ из плена

Россия делает всё для того, чтобы российские военнослужащие, попавшие в плен Вооруженных сил Украины (ВСУ), вернулись домой. Об этом 24 апреля заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.

Отмечается, что Буданов в интервью «РБК-Украина» сообщил о проведении переговоров об обмене пленными в формате «всех на всех».

«Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — прокомментировал Рябков заявление Буданова.

Ранее, 10 апреля, на аэродром Чкаловский в Московской области прибыл самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена. Бойцов доставили в Москву для лечения и прохождения реабилитации.

Тогда же в Минобороны сообщили о возвращении 106 пленных. Они доставлены самолетами в Москву для прохождения необходимого курса лечения. Известно, что реабилитация будет проходить в медицинских учреждениях военного ведомства.

Оборонное ведомство показало кадры с российскими военными, вернувшимися из украинского плена. Их доставляют на автобусах в сопровождении полицейских машин и скорой помощи. По прибытии им выдают пакеты с одеждой. Почти все на кадрах запечатлены с телефоном — они впервые за долгое время звонят своим близким.

8 апреля омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Украина затягивает процесс обмена пленными с республикой. По ее словам, точную дату и число участников следующего обмена назвать трудно.

3 апреля стало известно, что в конце марта Москва передала Киеву пятерых раненых украинских военных.

До этого, 31 марта, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины срывают очередной этап обмена военнопленными. Она пояснила, что прошло уже три недели с тех пор, как Москва получила заверение украинской стороны в том, что 70 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. По ее словам, в списке уже 133 фамилии, однако Киев сохраняет молчание.

В этот же день глава управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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