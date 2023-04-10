Самолет с освобожденными российскими военными приземлился в Подмосковье

На аэродром Чкаловский в Подмосковье 10 апреля прибыл самолет с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена.

На кадрах видно, что освобожденным военным выдают пакеты с одеждой. При этом некоторые из них получили ранения. Бойцов доставили в Москву для лечения и прохождения реабилитации.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили о возвращении 106 пленных. Они доставлены самолетами в Москву для прохождения необходимого курса лечения. Известно, что реабилитация будет проходить в медицинских учреждениях военного ведомства.

Также Минобороны показало кадры с российскими военными, вернувшимися из украинского плена. Их доставляют на автобусах в сопровождении полицейских машин и скорой помощи. По прибытии им выдают пакеты с одеждой. Почти все на кадрах запечатлены с телефоном — они впервые за долгое время звонят своим близким.

8 апреля омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что Украина затягивает процесс обмена пленными с республикой. По ее словам, точную дату и число участников следующего обмена назвать трудно.

3 апреля стало известно, что в конце марта Москва передала Киеву пятерых раненых украинских военных.

До этого, 31 марта, уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что власти Украины срывают очередной этап обмена военнопленными. Она пояснила, что прошло уже три недели с тех пор, как Москва получила заверение украинской стороны в том, что 70 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину. По ее словам, в списке уже 133 фамилии, однако Киев сохраняет молчание.

Тогда же глава управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк заявил, что около половины российских военных, оказавшихся в плену на Украине, подвергались пыткам и жестокому обращению.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.