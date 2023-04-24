В МО РФ заявили о негативном влиянии действий Киева на зерновую сделку

Продление «зерновой сделки» после 18 мая может оказаться под угрозой срыва из-за террористических акций Киева. Об этом 24 апреля предупредили в Министерстве обороны РФ.

«23 марта и 24 апреля в нарушение данных гарантий, Украиной предприняты повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в г. Севастополь и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами», — отмечается в заявлении ведомства.

По информации МО, украинские катера были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы», кроме того, их развертывание проходило в районе гуманитарного коридора.

В ведомстве напомнили, что в октябре 2022 года Москва приостанавливала реализацию сделки по вывозу сельскохозпродукции из украинских портов после того, как корабли Черноморского флота и гражданские суда, задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора», подверглись атаке со стороны Украины.

«Только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против Российской Федерации данное соглашение было возобновлено», — подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в реализации зерновой сделки. Он также передал главе МИД РФ письмо для российского лидера Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки.

23 апреля министры сельского хозяйства стран «Большой семерки» (G7) подтвердили важность зерновой сделки и заявили, что решительно поддерживают ее «продление, полное исполнение и расширение». Министры подчеркнули, что осознают важность черноморской зерновой инициативы.

При этом представители G7 вновь выступили с обвинениями в адрес России, отметив, что Москва якобы «использует продовольствие как меру дестабилизации и инструмент для геополитического принуждения». Отмечалось, что разработка ограничений против РФ продолжится, но новые санкции не затронут вопросы продовольствия и удобрений.

14 марта Россия приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.