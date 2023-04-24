Представитель Fly Dubai сообщил о столкновении самолета в Катманду с птицей
Самолет авиакомпании Fly Dubai в Катманду столкнулся с птицей, он продолжит полет после «выполнения стандартной процедуры», сообщил представитель авиакомпании 24 апреля.
«Самолет Fly Dubai рейса FZ 576 из аэропорта Катманду в международный аэропорт Дубая подвергся столкновению с птицей во время вылета», — следует из заявления авиакомпании для Gulf News.
Представитель авиакомпании сообщил, что после выполнения стандартной процедуры полет продолжится в обычном режиме. Посадка в международный аэропорт Дубая планируется в 00:14 по местному времени (23:14 мск. — Ред.).
В этот день поступили сообщения о возгорании самолета при взлете из аэропорта столицы Непала, воздушное судно пыталось совершить посадку. Позднее управление гражданской авиации Непала заявило, что ЧП нет, а самолет летит по расписанию в Дубай.
Также в этот день стало известно, что двигатель авиалайнера American Airlines, летевшего из Огайо в Аризону, загорелся вскоре после взлета. Причиной возгорания стала птица, которая попала в двигатель.