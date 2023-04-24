Двигатель самолета American Airlines загорелся во время полета

Авиалайнер American Airlines, летевший из Огайо в Аризону, попал в нештатную ситуацию: вскоре после взлета загорелся двигатель. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщило агентство AP.

Причиной возгорания стала птица, которая попала в двигатель. После случившегося было принято решение вернуть самолет обратно в аэропорт, где пожарные быстро потушили пламя. Информации о пострадавших не поступало.

По данным агентства, борт вывели из эксплуатации на техническое обслуживание. Федеральное авиационное управление проведет расследование инцидента.

В октябре двигатель самолета индийской авиакомпании IndiGo загорелся при взлете в аэропорту в Дели. На борту воздушного судна находились 177 пассажиров и семь членов экипажа. В связи с возникшей технической проблемой полет был остановлен, всех пассажиров эвакуировали.