5 мая произойдет полутеневое затмение Луны

Жители России 5 мая смогут увидеть полутеневое затмение Луны. Природное явление будет видно на всей территории страны, кроме Таймыра и Чукотки. Затмение продлится 4 часа 17 минут, его максимум — когда почти вся Луна погрузится в полутень Земли — наступит в 20:23 мск, передает телеканал «Известия». Лунное затмение можно будет наблюдать также в Антарктиде, Азии, Австралии, Африке и в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.