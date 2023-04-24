В Госдуме объяснили трудности ЕС с новыми антироссийскими санкциями

Европейским политикам стало сложно договариваться об антироссийских санкциях из-за возрастающих политических рисков в своих странах. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в понедельник, 24 апреля, в связи с трудностями согласования 11-го пакета ограничений против Москвы.

«Это связано с разногласиями, которые проходят между странами Евросоюза, странами НАТО по поводу развернутых действий конфликта и санкционной войны. Все больше и больше [европейские] страны страдают от этих действий. Сегодня существуют естественные риски, в том числе и политические», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

Он добавил, что сейчас все решения по этому вопросу принимаются с большой осторожностью.

Ранее в этот день глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не готов представить 11-й пакет санкций в отношении России, сообщает телеканал «Звезда».

22 апреля агентство Bloomberg сообщило о планах ЕС запретить транзит ряда товаров через Россию и ужесточить ограничения, введенные в 2022 году.

До этого, 20 апреля, агентство писало, что некоторые союзники Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета большей части ввоза товаров в РФ. В то же время могут быть согласованы исключения для лекарств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Комментируя эту новость, аналитик TeleTrade Алексей Федоров отметил, что если западные страны и введут полный запрет на экспорт в Россию большей части товаров, то он, скорее всего, будет декоративным, со значительным числом исключений, благодаря которым продукция продолжит поступать в том числе по схемам параллельного импорта.

Ранее, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Она отметила, что рестрикции будут направлены на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что антироссийские санкции и возможное их расширение «будут бить и по мировой экономике», влияя на усиление тенденций к всемирному экономическому кризису.

Ныне действующий, 10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.