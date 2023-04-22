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Bloomberg узнало о планах ЕС запретить транзит ряда товаров через РФ

Bloomberg: ЕС может запретить транзит ряда товаров через Россию в новом пакете санкций
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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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Европейский союз (ЕС) в новом пакете антироссийских санкций собирается предложить запретить транзит ряда товаров через Россию, «пытаясь затянуть гайки в отношении соблюдения рестрикций, введенных в прошлом году». Об этом написало агентство Bloomberg в субботу, 22 апреля.

«Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств», — говорится в статье.

Авторы материала указывают на то, что до сих пор Москве удавалось обходить ограничения на несколько подсанкционных технологий. Так, по их словам, передовые чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, продолжают поставляться в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Также отмечается, что в некоторых странах ЕС, граничащих с Россией, включая Финляндию и Эстонию, наблюдается всплеск торговли со странами Центральной Азии, притом что товары, участвующие в этих торговых потоках, часто проходят транзитом через территорию России. Что часть из них остается в России или реэкспортируется из третьих стран в Россию, говорится в статье.

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До этого, 20 апреля, Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что некоторые из союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета большей части ввоза товаров в РФ. В то же время могут быть согласованы исключения для лекарств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Комментируя эту новость, аналитик TeleTrade Алексей Федоров отметил, что если западные страны и введут полный запрет на экспорт в Россию большей части товаров, то он, скорее всего, будет декоративным, со значительным числом исключений, благодаря которым продукция продолжит поступать в том числе по схемам параллельного импорта.

Ранее, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что антироссийские санкции и возможное их расширение, о котором думают в Евросоюзе и США, «будут бить и по мировой экономике», влияя на усиление тенденций к всемирному экономическому кризису.

Ныне действующий, 10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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