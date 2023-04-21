Аналитик оценил перспективы возможного полного запрета большей части экспорта в РФ

Если западные страны введут полный запрет на экспорт в Россию большей части товаров, то он, скорее всего, будет декоративным, со значительным числом исключений, благодаря которым продукция продолжит поступать в том числе по схемам параллельного импорта, считает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Кроме того, в случае реального запрета европейские страны понесут наиболее существенные потери, рассказал он «Известиям» 21 апреля.

Как объяснил Федоров, официальный импорт стран G7 в Россию в 2022 году и так сократился примерно наполовину. По его словам, из Евросоюза (ЕС) экспорт сократился на 44%, до $55–56 млрд, из Японии — на 40%, до $3,9 млрд, из США — в 3,7 раза, до $1,7 млрд. По остальным участникам G7 статистика примерно такая же, рассказал эксперт.

«Если верить этим цифрам, то, во-первых, вполне можно предположить, что страны G7 могут попробовать в пропагандистских целях обернуть уже произошедшее сокращение в новую санкционную упаковку, чтобы создать больше информационного эффекта от запланированного в мае саммита. Во-вторых, как видно из цифр, решающим должен быть голос именно европейских стран, которые в случае реального запрета на экспорт в Россию понесут наиболее существенные потери», — подчеркнул аналитик.

Федоров отметил, хотя европейцы в прошлом году и показали, что могут принимать решения в ущерб собственным интересам, однако принимают они такие решения, когда потери щедро компенсируются государственными средствами.

«Теоретически можно предположить что-то похожее и сейчас, тогда с помощью государственных субсидий европейские товары на $56 млрд могли бы уйти на другие рынки. Но тогда эти субсидии должны быть ежегодными, а это уже очень крупные суммы даже для ЕС, особенно в ситуации экономического спада», — обратил внимание Федоров.

Эксперт также напомнил, что на такие действия стран будет и ответ с российской стороны. Причем РФ могла бы точно так же установить запрет на экспорт в Европу критически важных для местной промышленности и энергетики сырья и товаров, считает аналитик.

«Неслучайно ЕС перешел от политики введения новых санкций к политике уточнения санкций. Это говорит о том, что санкционный потолок был достигнут еще в восьмом-девятом пакете санкций и для ввода новых реальных ограничений у ЕС нет возможностей, новые рестрикции фактически будут санкциями против себя», — подчеркнул он.

Эксперт не исключил, что другие страны G7, в том числе США и Великобритания, экономические потери которых будут несоизмеримо меньше европейских, могут попробовать надавить на ЕС. Однако, как напомнил аналитик, даже более простые решения из десятого пакета антироссийских санкций встречали ожесточенные споры между европейскими странами.

«Поэтому если запрет на импорт в Россию и примут, то он скорее будет декоративным и, как решето, полным исключений, через которые товары в Россию продолжат идти, как шли, по схемам параллельного импорта, в том числе через дружественные страны», — заключил Федоров.

Накануне Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что некоторые из союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета большей части ввоза товаров в РФ. В то же время могут быть согласованы исключения для лекарств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

21 апреля агентство Kyodo со ссылкой на источник также написало, что страны G7 изучают возможное ограничение на экспорт в Россию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что антироссийские санкции и возможное их расширение, о котором думают в Евросоюзе и США, «будут бить и по мировой экономике», влияя на усиление тенденций к всемирному экономическому кризису.