Боррель заявил о неготовности ЕС представить 11-й пакет санкций против России

Европейский союз не готов представить 11-й пакет санкций в отношении России. Об этом 24 апреля заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», — сказал он на встрече глав МИД стран Евросоюза.

Ранее, 22 апреля, агентство Bloomberg сообщило о планах ЕС запретить транзит ряда товаров через Россию и ужесточить ограничения, введенные в 2022 году.

До этого, 20 апреля, агентство писало, что некоторые союзники Украины, в том числе США, рассматривают возможность полного запрета большей части ввоза товаров в РФ. В то же время могут быть согласованы исключения для лекарств, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Комментируя эту новость, аналитик TeleTrade Алексей Федоров отметил, что если западные страны и введут полный запрет на экспорт в Россию большей части товаров, то он, скорее всего, будет декоративным, со значительным числом исключений, благодаря которым продукция продолжит поступать в том числе по схемам параллельного импорта.

Ранее, 13 апреля, еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Она отметила, что рестрикции будут направлены на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что антироссийские санкции и возможное их расширение «будут бить и по мировой экономике», влияя на усиление тенденций к всемирному экономическому кризису.

Ныне действующий, 10-й пакет антироссийских санкций был принят Евросоюзом 25 февраля. В черный список тогда было включено 121 физическое и юридическое лицо, также введены новые ограничения на импорт и экспорт.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.