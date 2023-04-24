На Ставрополье полицейские спасли жизнь молодому ястребу

В Ставропольском крае инспекторы ГИБДД спасли жизнь молодому ястребу, который вышел из леса во время их дежурства. Об этом сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД .

Инцидент произошел в Минераловодском округе, пишет NewsTracker. У птицы был поврежден глаз и крыло. Полицейские посадили пернатого в коробку, напоили водой, накормили и отвезли к ветеринарам.

Специалисты клиники выяснили, что ястребу не больше года и на него, вероятно, напал более крупный хищник. Пернатому пациенту обработали раны и нанесли швы. Однако проблему с крылом решить не удалось, поэтому птица больше никогда не сможет летать.

Полицейские назвали ястреба Тимофеем и передали в экзотариум в Пятигорске, так как возвращаться в дикую природу для него уже опасно. Там его будут кормить и выхаживать.

Ранее в апреле сообщалось, что розовые пеликаны прилетели в Астраханский заповедник. Их встретили в охранной зоне Обжоровского участка.