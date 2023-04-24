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Силуанов анонсировал запуск в обращение цифрового рубля до конца года

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Центробанк запустит цифровой рубль в обращение до конца года. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в понедельник, 24 апреля, выступая на марафоне «Знание».

«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — цитирует главу Минфина RT.

Также он отметил, что использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным, сообщает телеканал «360».

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Ранее, 20 апреля, глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина рассказала, что переводы цифровых рублей между физическими лицами будут бесплатными, а лимит на пополнение своего электрокошелька составит 300 тыс. рублей в месяц, передает НСН.

По ее словам, регулятор хочет поскорее приступить к «пилотированию» — проведению реальных операций с реальными деньгами.

На данный момент в проекте используются только небольшие суммы денег и небольшой список клиентов, но после проведения анализа результатов тестового этапа электронная валюта станет доступна более широкому числу пользователей.

19 апреля финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в беседе с «Известиями» заявил о том, что при оплате цифровыми рублями основными преимуществами станут отсутствие комиссий за безналичные переводы и скорость обработки данных.

Еще одним достоинством аналитик назвал возможность отслеживания денежных средств. Как объяснил трейдер, пользователь может получить юридическую защиту в случае нелегальной деятельности, связанной с его накоплениями.

18 апреля ЦБ РФ на своем сайте объяснил, как можно будет оплачивать покупки цифровыми рублями. Регулятор уточнил, что для этого нужно будет считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Пользователь может открыть только один кошелек и пользоваться им через любое мобильное приложение банка, клиентом которого является. Сам кошелек будет на платформе ЦБ, он не будет привязан к конкретной кредитной организации.

Цифровой рубль — это третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Его эмитентом является Центробанк.

16 марта депутаты Государственной думы приняли в I чтении пакет законопроектов, которые вносят изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля. Так, поправки в Гражданский кодекс относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам. Так же регулируются вопросы, связанные с заключением и расторжением договора цифрового счета (кошелька) и проведением операций и т. д.

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