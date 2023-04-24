Силуанов анонсировал запуск в обращение цифрового рубля до конца года

Центробанк запустит цифровой рубль в обращение до конца года. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил в понедельник, 24 апреля, выступая на марафоне «Знание».

«Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль», — цитирует главу Минфина RT.

Также он отметил, что использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным, сообщает телеканал «360».

Ранее, 20 апреля, глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина рассказала, что переводы цифровых рублей между физическими лицами будут бесплатными, а лимит на пополнение своего электрокошелька составит 300 тыс. рублей в месяц, передает НСН.

По ее словам, регулятор хочет поскорее приступить к «пилотированию» — проведению реальных операций с реальными деньгами.

На данный момент в проекте используются только небольшие суммы денег и небольшой список клиентов, но после проведения анализа результатов тестового этапа электронная валюта станет доступна более широкому числу пользователей.

19 апреля финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в беседе с «Известиями» заявил о том, что при оплате цифровыми рублями основными преимуществами станут отсутствие комиссий за безналичные переводы и скорость обработки данных.

Еще одним достоинством аналитик назвал возможность отслеживания денежных средств. Как объяснил трейдер, пользователь может получить юридическую защиту в случае нелегальной деятельности, связанной с его накоплениями.

18 апреля ЦБ РФ на своем сайте объяснил, как можно будет оплачивать покупки цифровыми рублями. Регулятор уточнил, что для этого нужно будет считать QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. Пользователь может открыть только один кошелек и пользоваться им через любое мобильное приложение банка, клиентом которого является. Сам кошелек будет на платформе ЦБ, он не будет привязан к конкретной кредитной организации.

Цифровой рубль — это третья форма российской нацвалюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Его эмитентом является Центробанк.

16 марта депутаты Государственной думы приняли в I чтении пакет законопроектов, которые вносят изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля. Так, поправки в Гражданский кодекс относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам. Так же регулируются вопросы, связанные с заключением и расторжением договора цифрового счета (кошелька) и проведением операций и т. д.