Дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона заручиться поддержкой Китая на стороне западного блока в украинском конфликте понесли очередной урон. По словам людей, знакомых с этим вопросом, администрация президента США Джо Байдена уже выразила раздражение Макроном по поводу его контактов с Китаем, пишет 23 апреля Bloomberg.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Макроном и президентом Байденом, и, судя по отзывам информаторов агентства, тон беседы был прохладным и многое можно было прочесть между строк. Офис Макрона опубликовал заявление в четверг, 20 апреля, чтобы развеять слухи о разногласиях между президентами Франции и США по Китаю и Тайваню, пишет агентство со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным французского чиновника.

«Когда речь заходит о ситуации на Украине, знакомые с позицией администрации Байдена люди говорят, что Белый дом был раздражен тем, что, по их мнению, Макрон занимается деликатным дипломатическим вопросом, не консультируясь с союзниками. Источники также отметили, что это не первый случай, когда Макрон предлагает план мирного урегулирования, а затем вынужден отступать. По их мнению, очевидно, что китайцы не желают каким-либо образом давить на Россию, так что вряд ли Макрон мог добиться чего-то существенного», — говорится в публикации.

Агентство напомнило, что Макрон продемонстрировал готовность к самостоятельным дипломатическим усилиям, многие из которых потерпели неудачу.

Эммануэль Макрон в воскресенье, 23 апреля, пообещал сделать всё, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине. При этом 18 апреля Bloomberg написало о намерении Макрона вместе с Китаем работать над планом по мирным переговорам России и Украины. По поручению президента Франции его советник Эммануэль Бонн вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И приступит к разработке структуры, которая может стать почвой для будущих переговоров.

Однако 22 апреля обозреватели журнала The National Interest предположили, что США могут пересмотреть уровень своего участия в оказании помощи Украине из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о КНР. Они возмутили Вашингтон.

Во время визита в Пекин французский президент подчеркнул, что Франция выступает за политику единого Китая и ведет поиск мирного решения тайваньского вопроса. Однако Белый дом оказался недоволен тем, что Европа не желает вмешиваться в конфликт США и Китая.

20 апреля в Белом доме сообщили, что президент США обсудил с французским коллегой поездку хозяина Елисейского дворца в Китай в начале апреля. Отмечалось, что стороны подтвердили свои продолжающиеся усилия по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.