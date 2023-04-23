В США допустили уменьшение помощи Украине из-за слов Макрона о КНР

Соединенные Штаты могут пересмотреть уровень своего участия в оказании помощи Украине из-за высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о КНР, которые возмутили Вашингтон. Это предположили 22 апреля обозреватели журнала The National Interest Джеймс Джей Карафано и Виктория Коутс.

В статье авторов указывается, что во время визита в Пекин французский подчеркнул, что Франция выступает за политику единого Китая и ведет поиск мирного решения тайваньского вопроса. Однако Белый дом оказался недоволен тем, что Европа не желает вмешиваться в конфликт США и Китая.

«Заявление Макрона должно побудить Вашингтон пересмотреть статус Штатов как ведущего донора на Украине», — указали авторы материала.

В связи с этим, считают журналисты, конгресс должен потребовать от Белого дома предоставить полный отчет об участии Франции и других европейских стран в финансовой помощи Украине за последние 14 месяцев.

«Макрон ожидает, что Америка возьмет на себя львиную долю бремени на Украине, но считает, что Франция не обязана поддерживать США в случае войны на Тихом океане», — возмущаются обозреватели.

Также они вспомнили фразу президента Франции о том, что сейчас западные страны должны быть «братьями по оружию», однако теперь получается, что в случае с Китаем США должны действовать в одиночку.

17 апреля сообщалось, что власти США выделят $20 млн на усиление контроля за расходами средств, которые направляются Украине напрямую из американского бюджета. В ведомстве добавили, что такая мера должна «еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины» при использовании средств, выделяемых Соединенными Штатами.

18 апреля Bloomberg со ссылкой на источники указал, что президент Франции намерен вместе с КНР работать над планом по мирным переговорам России и Украины. По поручению Макрона его советник Эммануэль Бонн вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И будет разрабатывать структуру, которая может стать основой для будущих переговоров.

20 апреля в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой поездку хозяина Елисейского дворца в Китай в начале апреля. Отмечалось, что стороны подтвердили свои продолжающиеся усилия по продвижению процветания, безопасности, общих ценностей и международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.