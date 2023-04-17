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США выделят $20 млн на контроль за использованием Киевом американской помощи
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США выделят $20 млн на контроль за использованием Киевом американской помощи

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Власти США выделят $20 млн на усиление контроля за расходами средств, которые направляются Украине напрямую из американского бюджета. Об этом стало известно 17 апреля из заявления Агентства США по международному развитию (USAID).

«Правительство США дополнительно выделяет $20 млн для дальнейшего усиления надзора и прозрачности за прямой бюджетной поддержкой, которую США оказывают Украине», — сказано в документе.

В ведомстве добавили, что такая мера должна «еще больше укрепить надзор и подотчетность правительства Украины» при использовании средств, выделяемых из американского бюджета.

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Ранее, 15 апреля, стало известно, что Вашингтон направит Киеву еще $4,9 млрд бюджетной помощи в сентябре. Отмечается, что эти средства позволят украинскому правительству предоставлять «важнейшие услуги своим гражданам».

До этого, 30 марта, США объявили, что выделили Украине $400 млн на финансовую и гуманитарную помощь в восстановлении разрушенной энергетической системы. Уточняется, что данный пакет помощи должен был помочь украинцам «получить доступ к теплу, горячей воде, электричеству, здравоохранению и предметам первой необходимости в зимний период».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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