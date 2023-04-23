Макрон пообещал не допустить расширения конфликта на Украине

Французский президент Эммануэль Макрон в воскресенье, 23 апреля, пообещал сделать всё, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине.

«Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта», — высказался он в интервью газете Le Parisien.

18 апреля агентство Bloomberg написало о намерении Макрона вместе с Китаем работать над планом по мирным переговорам России и Украины. По поручению президента Франции его советник Эммануэль Бонн вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И приступит к разработке структуры, которая может стать почвой для будущих переговоров.

7 апреля стало известно о том, что китайский председатель Си Цзиньпин предложил президенту Франции внести свой план урегулирования конфликта на Украине. Лидеры республик обменялись мнениями по украинской ситуации во время неформальной встречи в Гуанчжоу. Китайский лидер отметил, что французская сторона может внести конкретные предложения по политическому урегулированию кризиса, а Китай готов поддержать республику в этом вопросе и сыграть конструктивную роль.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.