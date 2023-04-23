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В Кении нашли 47 тел умерших от голода религиозных сектантов

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Фото: REUTERS
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Количество эксгумированных за последние три дня тел в восточной части Кении в рамках расследования обстоятельств смерти членов религиозной секты «Международная церковь «Хорошие новости», которая была создана пастором Полем Маккензи, выросло до 47, сообщило 23 апреля агентство AFP.

Полиция продолжает работать возле города Малинди.

14 апреля полиция уведомила об обнаружении тел четырех человек в доме в лесу. Там находилась группа последователей секты, которые собрались, чтобы ждать конец света. Все четверо скончались от голода, еще 11 человек госпитализировали с высокой степенью истощения.

В этот день государственная кенийская телекомпания KBC отметила, что в районе Малинди было обнаружено 58 предполагаемых могил, в некоторых может быть захоронено по несколько человек. Ряд могил уже вскрыт полицейскими экспертами, другие будут обследованы в ближайшие дни.

Секта «Международная церковь «Хорошие новости» была создана 20 лет назад. Маккензи известен тем, что склоняет людей к крайним формам голодания, убеждая, что это самый короткий путь для верующего, который стремится обрести вечную жизнь. С 2017 года в отношении него были возбуждены дела по различным обвинениям, при этом пастор продолжал оставаться на свободе. Он сдался властям 15 апреля и в настоящее время находится под следствием.

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В конце декабря прошлого года корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал о том, что сгоревший приют в Кемерово, пожар в котором унес жизни 22 человек, использовался в качестве прикрытия для секты. Ее руководители могли использовать своих постояльцев в качестве рабов.

Помимо самого здания приюта, в котором проживали постояльцы, вокруг находится большое количество различных хозпостроек неясного назначения.

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