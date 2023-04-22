Президент Венгрии отклонила законопроект об однополых браках

Президент Венгрии Каталин Новак отклонила законопроект, который позволит гражданам анонимно сообщать властям об однополых семьях. Об этом сообщило издание Bloomberg в субботу, 22 апреля.

В материале говорится, что законопроект, одобренный парламентом ранее в этом месяце, позволит людям сообщать о тех, кто оспаривает «конституционно признанную роль брака и семьи», и тех, кто отрицает право детей «на идентичность, соответствующую их полу при рождении».

Президент отправила его на повторное рассмотрение. Кроме того, Новак заявила в письме, что законопроект скорее ослабляет, а не усиливает конституционную силу.

В публикации также отмечается, что правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ограничило права ЛГБТ-сообщества страны и фактически запретило усыновление для однополых пар. Издание сообщает, что это была одна из причин, по которой республику отрезали от финансирования Евросоюза.

В июне 2021 года парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий гей-пропаганду в школах. Лицам до 18 лет запретили демонстрировать материалы, поощряющие изменение пола или гомосексуальность.

Тогда принятый закон о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних раскритиковали Германия, Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Испания и Швеция, писал Euronews.