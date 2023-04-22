Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Люберцах загорелся цех по утилизации отходов
Мир
Трамп пообещал решить конфликт на Украине в случае победы на выборах
Происшествия
В Красноярске вооруженный молотком мужчина ограбил магазин
Происшествия
У Сахалина село на мель грузовое судно под флагом Либерии
Общество
Вильфанд назвал понедельник самым теплым днем апреля в Москве
Происшествия
На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 балла
Мир
NYT рассказала о распространении данных Пентагона с февраля прошлого года
Мир
DM сообщила об отправке более 100 спецназовцев для эвакуации британцев из Судана
Происшествия
ФСБ обвинила замначальника лаборатории оружейного завода «Промтехнология» в госизмене
Мир
Офис Зеленского запланировал летом получить алгоритм по вхождению в состав НАТО
Общество
Синоптики спрогнозировали до 17 градусов тепла в Москве и области в субботу
Общество
Глава МАГАТЭ Гросси выразил беспокойство из-за обстрелов в районе Запорожской АЭС
Мир
Зеленский запретил присваивать географическим объектам связанные с РФ названия
Сюжет:

Пушков сообщил о провале антироссийской санкционной коалиции вне западного мира

0
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон продолжает свои усилия по принуждению стран «незападного» мира к санкциям против России, однако не слишком успешно. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Пока удалось угрозами принудить к этому (введению санкций против РФ. — Ред.) Коста-Рику (единственную в Латинской Америке страну), а также Боснию-Герцеговину», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 21 апреля, в Telegram-канале Пушкова.

Сенатор также отметил, что в результате принуждения только две мусульманские страны присоединились к антироссийским санкциям — Албания и Бангладеш.

«Но в целом за пределами западного мира создание антироссийской санкционной коалиции провалилось», — резюмировал глава комиссии Совета Федерации.

МИД вместе: Россия и Венесуэла готовы противостоять западным санкциям
Какие еще темы обсудили стороны в Каракасе в рамках турне дипломатической делегации РФ по Латинской Америке

В конце января президент Сербии Александр Вучич сказал, что страна из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает Белграду, не присоединившемуся к антироссийским рестрикциям, остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

15 января, президент Хорватии Зоран Миланович уличил США и НАТО в ведении опосредованной войны с РФ через Украину. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув бессмысленность и отсутствие конечной цели рестрикций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023