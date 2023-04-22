Пушков сообщил о провале антироссийской санкционной коалиции вне западного мира

Вашингтон продолжает свои усилия по принуждению стран «незападного» мира к санкциям против России, однако не слишком успешно. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Пока удалось угрозами принудить к этому (введению санкций против РФ. — Ред.) Коста-Рику (единственную в Латинской Америке страну), а также Боснию-Герцеговину», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 21 апреля, в Telegram-канале Пушкова.

Сенатор также отметил, что в результате принуждения только две мусульманские страны присоединились к антироссийским санкциям — Албания и Бангладеш.

«Но в целом за пределами западного мира создание антироссийской санкционной коалиции провалилось», — резюмировал глава комиссии Совета Федерации.

В конце января президент Сербии Александр Вучич сказал, что страна из-за конфликта на Украине оказалась под ударом Запада, который угрожает Белграду, не присоединившемуся к антироссийским рестрикциям, остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

15 января, президент Хорватии Зоран Миланович уличил США и НАТО в ведении опосредованной войны с РФ через Украину. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув бессмысленность и отсутствие конечной цели рестрикций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.