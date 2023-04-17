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NYT назвала дату возможного объявления Байденом о выдвижении на второй срок

NYT: Байден может объявить о выдвижении на второй срок 25 апреля
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Джо Байден может объявить о своем выдвижении на второй срок 25 апреля. Об этом написала газета The New York Times 17 апреля.

«Среди представителей команды Байдена всё чаще обсуждается идея видеообъявления 25 апреля, в четвертую годовщину начала его участия в гонке 2020 года», — говорится в материале.

При этом обсуждается и возможный перенос объявления о вступлении в президентскую гонку на начало лета.

«Нет никакой срочности в объявлении. Президент может позволить себе роскошь решать, когда он хочет объявить», — сказала его сторонница, недавно покинувшая пост директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, отвечая на соответствующий вопрос издания.

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15 апреля газета Politico написала, что рейтинг Байдена колеблется на уровне 40%, что является предвестником его поражения на выборах в 2024 году.

За день до этого глава Белого дома заявил, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры и готов объявить об этом в скором времени. По его словам, недавняя поездка в Ирландию убедила его в правильности своего решения.

При этом бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что Байден будет переизбран в 2024 году.

В конце января директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) американист Юрий Рогулев в беседе с «Известиями» заявил, что опросы, проводимые в ходе выборов в конгресс, показали, что американцы не хотят видеть в качестве президента ни Байдена, ни Трампа.

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