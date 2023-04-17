Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума и Совфед предложили расширить круг получателей страховой пенсии
Мир
В Судане сообщили о более чем 100 погибших в столкновениях мирных жителях
Мир
NYT рассказала о подготовке НАТО к возможным боевым действиям на своих границах
Армия
Штурмовые отряды заняли еще два квартала в Артемовске
Мир
Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
Наука и техника
SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship
Мир
В МГУ заявили об отсутствии между Россией и Китаем «дружбы против кого-то»
Мир
СМИ назвали утечку данных из Пентагона мощным ударом по ВСУ перед наступлением
Мир
Жена Шольца покинула пост министра образования Бранденбурга из-за критики
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Общество
Россиян предупредили о возможном всплеске активности мошенников
Мир
Глава Татарстана Минниханов объявлен «нежелательным лицом» в Молдавии
Авто
В России продажи автомобилей во вторую неделю апреля снизились на 8%

В Москве пресечена попытка контрабанды 18 т сыра из Литвы

0
Фото: ФТС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские таможенники пресекли попытку контрабанды 18 т сыра из Литвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По документам фура должна была транзитом проследовать в Киргизию через Россию, но отклонилась от маршрута и осуществила разворот в Самарской области. После смены регистрационных номеров грузовик направился в Московскую область, где товар переместили в другую фуру с российскими регистрационными номерами.

Транспортное средство отследили, задержали и направили на таможенный пост Московской таможни. Согласно маркировке, в фуре перевозился твердый сыр Dorblu Wheel 50%, а стоимость партии превышает €16 тыс., пишет РИАМО.

Партию передали органам Россельхознадзора для принятия решения, передает агентство городских новостей «Москва».

Таможня вам не тут: почему Турция отказывается пропускать товары в Россию
И как это повлияет на отношения Анкары с Москвой

Ранее, 13 апреля, сотрудники таможни обнаружили в грузовом терминале аэропорта Шереметьево ящики с 95 фрагментами распиленных бивней шерстистого мамонта, сообщается на сайте aif.ru.

Отправитель пытался переправить культурные ценности контрабандой в Китай. Согласно перечню таможенных документов на груз, бивни следовали из Белоруссии транзитом через РФ. Известно, что они были оформлены как поделочный материал московской фирмой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023