В Москве пресечена попытка контрабанды 18 т сыра из Литвы
Московские таможенники пресекли попытку контрабанды 18 т сыра из Литвы. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
По документам фура должна была транзитом проследовать в Киргизию через Россию, но отклонилась от маршрута и осуществила разворот в Самарской области. После смены регистрационных номеров грузовик направился в Московскую область, где товар переместили в другую фуру с российскими регистрационными номерами.
Транспортное средство отследили, задержали и направили на таможенный пост Московской таможни. Согласно маркировке, в фуре перевозился твердый сыр Dorblu Wheel 50%, а стоимость партии превышает €16 тыс., пишет РИАМО.
Партию передали органам Россельхознадзора для принятия решения, передает агентство городских новостей «Москва».
Ранее, 13 апреля, сотрудники таможни обнаружили в грузовом терминале аэропорта Шереметьево ящики с 95 фрагментами распиленных бивней шерстистого мамонта, сообщается на сайте aif.ru.
Отправитель пытался переправить культурные ценности контрабандой в Китай. Согласно перечню таможенных документов на груз, бивни следовали из Белоруссии транзитом через РФ. Известно, что они были оформлены как поделочный материал московской фирмой.