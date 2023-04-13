В Шереметьево таможенники обнаружили 95 фрагментов бивней мамонта

В грузовом терминале аэропорта Шереметьево сотрудники таможни обнаружили ящики с 95 фрагментами распиленных бивней шерстистого мамонта, сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС) в четверг, 13 апреля.

Отмечается, что отправитель пытался переправить культурные ценности контрабандой в Китай. Согласно перечню таможенных документов на груз, бивни следовали из Белоруссии транзитом через РФ. Известно, что они были оформлены как поделочный материал московской фирмой.

«Экспертиза показала, что это бивни мамонтов, которые тысячи лет назад обитали на территории современной Якутии. Их стоимость оценивается в 20 млн рублей. Вывозить такие товары можно только по лицензии Минкультуры», — отмечается в сообщении ФТС.

На данный момент в отношении руководителя компании возбудили уголовное дело, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

10 апреля сотрудники российской таможни обнаружили в аэропорту Внуково настоящий человеческий череп. Уточняется, что посылка прибыла из США, а в декларации отправитель указал, что отправляет анатомическую модель из пластика.

Ранее, 28 марта, в аэропорту Домодедово радиоактивный вулканический песок обнаружили в багаже пассажирки, прибывшей транзитом из Индии. Товар был изъят и помещен в специальное изолированное помещение.