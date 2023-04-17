Нарколог рассказал об опасности использования электронных сигарет

В электронной сигарете примерно на 60% меньше токсических веществ, чем в обычной, но она всё равно не может считаться здоровой заменой сигарет. Об этом врач-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров рассказал в понедельник, 17 апреля.

«В состав вейпов входят глицерин, пропиленгликоль, при передозировке которых человек может получить сильное отравление. Безобидные на первый взгляд глицерин и пропиленгликоль при нагревании превращаются в формальдегид и акролеин — вещества, вызывающие рак и сердечно-сосудистые заболевания», — предупредил нарколог в беседе с Lenta.Ru.

Петров отметил, что основными веществами в составе электронных сигарет, угрожающих здоровью, также являются металлы, такие как никель, свинец и хром. Воздействие некоторых металлов в определенной концентрации может вызывать серьезные негативные последствия для здоровья, такие как заболевания дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой систем.

«Число металлов в вейпе может быть больше, чем в зажигаемых табачных изделиях, и в некоторых случаях они обнаруживаются в вейпе в более высоких концентрациях, чем в сигаретном дыме», — предупредил нарколог.

В случае же передозировки никотином происходит резкое падение дофамина, который отвечает за нейронные связи в нашем организме, поэтому при его падении нейронные связи ослабляются или блокируются.

«Это вызывает головокружение, падение артериального давления, тошноту, рвоту, брадикардию, тахикардию. Как следствие всего перечисленного у человека могут возникнуть мышечные дисфункции, затрудненная речь, возможны даже судороги и потеря сознания», — рассказал Петров.

По словам эксперта, никотиновая интоксикация является серьезной проблемой, и если вовремя не оказать специализированную помощь, она может привести к летальному исходу.

Нарколог добавил, что единственным относительным преимуществом электронных сигарет является то, что они нагреваются только до 300 градусов против 800 в случае обычных сигарет. В связи с этим при курении электронных сигарет в организм не попадают твердые частицы, образующиеся при горении смол в обычных сигаретах.

«Но это не исключает всех негативных последствий, к которым приводит курение вейпов и не делает вейпы менее опасными, чем сигареты», — заключил Петров.

Ранее, 13 апреля, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств несовершеннолетним, пишет REGNUM.

Поправки в КоАП предусматривают штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в размере от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей.

Также Госдума одобрила повышение штрафов за вовлечение детей в процесс потребления табака. Он составит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан и от 5 тыс. до 7 тыс. рублей для родителей или опекунов детей.

Днем ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о комплексном регулировании рынка табака. Он предусматривает введение государственного регулирования оборота табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства на территории РФ и установление специального надзора в этой сфере.

11 апреля Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним. Закон коснется запрета любых видов торговли, включая розничную и дистанционную, устройствами для потребления никотиносодержащей продукции. Таким образом, вейпы будет невозможно собрать из составных частей.

В тот же день Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов. В ведомстве отметили, что такой подход поможет снизить потребление бестабачных курительных смесей.