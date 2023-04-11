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Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении продажи вейпов

Госдума приняла закон об ужесточении продажи вейпов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Государственная дума (ГД) на пленарном заседании во вторник, 11 апреля, во втором и третьих чтениях приняла закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним.

Известно, что инициаторами данного проекта выступили около 400 депутатов. По их мнению, государство должно взять под свой контроль оборот электронных сигарет, которые вызывают привыкание еще в детском возрасте.

В пояснительной записке к документу уточнялось, что он коснется запрета любых видов торговли, включая розничную и дистанционную, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции. Таким образом, вейпы будет невозможно собрать из составных частей.

Указывается, что никотинсодержащая продукция, в которой содержатся ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость, также запрещены к обращению на рынке. Отмечается, что такие товары увеличивают привлекательность у несовершеннолетних для их покупки.

Под рестрикции также попали любые скидки, «выгодные предложения», открытая выкладка подобной продукции, действующие на подростков по такому же принципу.

Также на никотинсодержащую продукцию будет зафиксирована минимальная цена.

Для ограничения доступа детей к контенту, где содержится демонстрация вейпов и прочей похожей продукции, в закон «О рекламе» будут вноситься соответствующие поправки.

«К не допускаемой к обороту информационной продукции для детей, не достигших возраста двенадцати лет, будет отнесена информационная продукция, содержащая изображение, описание или эпизодическое упоминание устройств для потребления никотинсодержащей продукции», — говорится в пояснительной записке.

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Ранее в этот день стало известно, что Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов.

22 февраля стало известно, что табачники предложили регуляторам усилить ответственность маркетплейсов за нелегальные продажи сигарет и никотинсодержащей продукции, например вейпов, электронных сигарет.

Власти начали обсуждать возможность ужесточения продажи вейпов еще в начале прошлого года в связи с большим количеством детских смертей вследствие потребления никотинсодержащей продукции.

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