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Роспотребнадзор поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов. Об этом говорится в документе службы, с которым ознакомились «Известия» 11 апреля.

«Такой подход позволит оперативно и эффективно достичь целей, которые направлены на снижение и предотвращение потребления бестабачных курительных смесей», — отметило ведомство.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предлагает ограничить продажи этого товара вместе с вейпами — запретить их реализацию везде, кроме стационарных магазинов. Такую инициативу ОПИ направила депутатам и в правительство. «Известия» ознакомились с документами общественников.

«Сейчас бестабачные смеси для нагревания набирают популярность среди молодежи, занимая более 60% рынка смесей для кальяна. Будучи псевдокурительными изделиями, они имитируют процесс потребления табака, при этом содержат токсичные, мутагенные и канцерогенные вещества и в конечном счете провоцируют никотиновую зависимость», — рассказал изданию глава ассоциации Олег Павлов.

При этом под ограничительное действие профильных законов товар не попадает, он свободно продается в онлайн- и офлайн-рознице, в том числе несовершеннолетним, плюс его не облагают акцизами, заметили в ОПИ.

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3 февраля врач-реаниматолог, медицинский редактор «ИНВИТРО» Сергей Симбирцев в беседе с «Известиями» рассказал, что курение кальяна вредит здоровью не меньше, чем курение обычных сигарет, и может повышать риск онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронической обструктивной болезни легких.

Ранее, 27 января, сообщалось, что ОПИ обратилась в Минфин и Минздрав с просьбой законодательно запретить продажу безникотиновых смесей для кальянов в интернете по аналогии с табачными изделиями. Организация обратила внимание на исследование, которое показало наличие в смесях никотина и других вредных компонентов.

20 января онколог Андрей Нефедов рассказал о риске развития рака легкого из-за курения вейпов.

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