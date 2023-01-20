Онколог рассказал о риске развития рака легкого из-за курения вейпов

Курение вейпов повышает риски развития ряда заболеваний дыхательной системы и даже рака легких. Людям с такой пагубной привычкой лучше незамедлительно отказаться от потребления электронных сигарет, заявил в беседе с «Известиями» торакальный хирург и онколог Андрей Нефедов в пятницу, 20 января.

Так он прокомментировал инициативу спикера Госдумы Вячеслава Володина, который поручил профильным комитетам проработать вопрос запрета вейпов. 19 января предложение поддержали в Роспотребнадзоре.

Как считает онколог, такой запрет поможет снизить количество курильщиков вейпов из-за недоступности девайсов. Он подчеркнул, что человек, который курит электронные сигареты, должен понимать серьезную опасность и последствия своего выбора.

«Вейпы, которые становятся крайне популярными в последнее время, вызывают ряд заболеваний дыхательной системы: хроническую обструктивную болезнь легких, пневмонию, респираторный дистресс-синдром взрослых и даже рак легких. Некоторые вещества, которые попадают в легкие с паром, оседают в них навсегда. Ряд изменений этого органа, вызванных курением, исправить просто нельзя. Поэтому самое правильное, что можно сделать в случае с вейпами, — отказать от них навсегда, пока это не привело к тяжелым и необратимым последствиям», — призвал Нефедов.

Врач также отметил, что жидкости для вейпов содержат различные растворители и добавки, которые при нагревании образуют токсичные элементы. Например, в качестве растворителя часто используют ацетат витамина Е, который преобразуется в токсин при испарении.

«Доказано, что он вызывает отдельное заболевание — повреждение легких, связанное с ингаляциями вейпа. Это только один из элементов жидкости. В ней также содержится глицерин и пропиленгликоль, которые как бы «стягивают» легкие со временем и не позволяют им расправляться полноценно, что ведет к ограничению дыхания», — предупредил специалист.

Он также указал на то, что зачастую люди курят электронные сигареты в помещениях, а на улице — обычные. Такое поведение увеличивает шансы развития рака легкого в разы, предупредил Нефедов.

«Научно доказано, что курение табака вызывает рак легкого. На данном этапе сложно прогнозировать, как скоро электронные сигареты повлияют на развитие этого вида онкологии, однако рано или поздно это произойдет. Никотин и никотиносодержащая продукция гарантированно приведет к развитию рака легкого», — подчеркнул врач.

По его словам, крайне важно проходить скрининг на онкологию курильщикам как электронных сигарет, так и обычных. Выявление рака на ранних стадиях значительно увеличивает шансы на полное выздоровление.

Накануне идею запрета вейпов в России прокомментировал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По словам депутата, сейчас в стране наблюдается повальное увлечение «электронками» среди молодежи.

В настоящее время в комитете разрабатываются инициативы, которые позволят ограничить доступ детей к вейпам. Метелев отметил, что в ряде регионов запрещены вейпы для подростков, а комплектующие к ним не запрещены. Поэтому необходимо разобраться, как вся эта продукция поступает в Россию, а также усилить таможенный контроль и лицензирование.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в беседе с «Известиями» отметила, что употребление вейпов и электронных сигарет пагубно влияет на развитие головного мозга детей.