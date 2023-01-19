Роспотребнадзор поддержал идею о законодательном запрете вейпов

В Роспотребнадзоре положительно оценили инициативу о запрете продажи вейпов на законодательном уровне. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения», — цитирует заявление «РИА Новости».

О том, что профильным комитетам Госдумы поручено внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов в России, накануне сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Необходимость таких мер он объяснил тем, что курить вейпы стало всё больше детей и подростков.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в беседе с «Известиями» отметила, что употребление вейпов и электронных сигарет пагубно влияет на развитие головного мозга детей. Оно может спровоцировать нарушения обучаемости и возникновение тревожных расстройств. Кроме того, повышается риск того, что подростки в будущем пристрастятся курению табакосодержащих сигарет.

Ранее, в январе, полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет предложили депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. Инициатива последовала после смерти восьмиклассника, пишет «Газета.ru». Cогласно результатам экспертизы, подросток умер из-за отравления неизвестным веществом. Около погибшего лежало несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.