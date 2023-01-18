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Врач рассказала о пагубном влиянии курения вейпов на развитие мозга детей

Врач Серебренникова: курение вейпов пагубно сказывается на развитии головного мозга детей
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Курение вейпов, или электронных сигарет, пагубно сказывается на развитии головного мозга детей, при этом небезопасны такие устройства также для пассивных курильщиков. Об этом в беседе с «Известиями» 18 января предупредила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.

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Ранее в этот день спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения по возможному запрету вейпов в России.

«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продукты, выделяемые при курении электронных сигарет, обычно содержат никотин и другие токсичные вещества. Они не могут не наносить вред как курильщику, так и тем, кто вдыхает попадающие в воздух аэрозоли. Установлено, что некоторые якобы безникотиновые изделия на самом деле содержат никотин», — подчеркнула врач.

По ее словам, одна из опасностей, которую могут недооценивать потребители вейпов, заключается в том, что может сформироваться привычка к курению. Специалисты ВОЗ заявляют, что у никогда не куривших подростков использование электронных сигарет может вдвое увеличивать вероятность приобщения к курению табакосодержащих сигарет в дальнейшей жизни.

«Жидкости, содержащиеся в электронных сигаретах, в которых заявлено отсутствие никотина, также могут быть небезопасны. Тем более что дым попадает глубоко в легкие», — предупредила Серебренникова.

Как отмечают в ВОЗ, употребление никотина детьми и подростками пагубно сказывается на развитии головного мозга, порождая долгосрочные последствия для его дальнейшего функционирования и потенциально приводя к нарушениям обучаемости и тревожным расстройствам.

«Были исследования, в которых утверждалось, что у детей, находящихся непосредственно рядом с потребителем электронных сигарет, может повышаться уровень тревожности, снижаться способность к обучению», — добавила специалист.

Как пояснил ранее в этот день Володин, необходимость запрета вейпов обусловлена тем, что всё больше детей и подростков школьного возраста подвержены использованию таких устройств. По словам спикера, эти вопросы важно изучить в приоритетном порядке.

12 января сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту смерти в Санкт-Петербурге восьмиклассника, который, предположительно, в этот день курил вейп. После этого депутаты городского заксобрания предложили полностью запретить продажу электронных сигарет.

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