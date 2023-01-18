Врач рассказала о пагубном влиянии курения вейпов на развитие мозга детей
Курение вейпов, или электронных сигарет, пагубно сказывается на развитии головного мозга детей, при этом небезопасны такие устройства также для пассивных курильщиков. Об этом в беседе с «Известиями» 18 января предупредила врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова.
Ранее в этот день спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения по возможному запрету вейпов в России.
«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продукты, выделяемые при курении электронных сигарет, обычно содержат никотин и другие токсичные вещества. Они не могут не наносить вред как курильщику, так и тем, кто вдыхает попадающие в воздух аэрозоли. Установлено, что некоторые якобы безникотиновые изделия на самом деле содержат никотин», — подчеркнула врач.
По ее словам, одна из опасностей, которую могут недооценивать потребители вейпов, заключается в том, что может сформироваться привычка к курению. Специалисты ВОЗ заявляют, что у никогда не куривших подростков использование электронных сигарет может вдвое увеличивать вероятность приобщения к курению табакосодержащих сигарет в дальнейшей жизни.
«Жидкости, содержащиеся в электронных сигаретах, в которых заявлено отсутствие никотина, также могут быть небезопасны. Тем более что дым попадает глубоко в легкие», — предупредила Серебренникова.
Как отмечают в ВОЗ, употребление никотина детьми и подростками пагубно сказывается на развитии головного мозга, порождая долгосрочные последствия для его дальнейшего функционирования и потенциально приводя к нарушениям обучаемости и тревожным расстройствам.
«Были исследования, в которых утверждалось, что у детей, находящихся непосредственно рядом с потребителем электронных сигарет, может повышаться уровень тревожности, снижаться способность к обучению», — добавила специалист.
Как пояснил ранее в этот день Володин, необходимость запрета вейпов обусловлена тем, что всё больше детей и подростков школьного возраста подвержены использованию таких устройств. По словам спикера, эти вопросы важно изучить в приоритетном порядке.
12 января сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту смерти в Санкт-Петербурге восьмиклассника, который, предположительно, в этот день курил вейп. После этого депутаты городского заксобрания предложили полностью запретить продажу электронных сигарет.