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В комитете молодежи ГД рассказали об инициативах по борьбе с «вейпоманией»

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, депутат Артем Метелев прокомментировал в четверг, 19 января, предложение рассмотреть запрет вейпов в России. По словам депутата, сейчас в стране наблюдается повальное увлечение «электронками» среди молодежи.

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По словам парламентария, за последние несколько лет «вейпомания» охватила большинство молодежи.

«Можно идти по улице — у каждого третьего-четвертого эти цветные «свистелки», которые становятся предметом быта. Каждый начинает курить, причем везде — в кафе, парках, библиотеках... даже в школах. По мнению тех, с кем я общался, каждый второй школьник курит прямо в коридорах, это недопустимо. Тем более мы не знаем до конца, насколько вредны эти устройства», — сказал депутат в беседе с телеканалом «Звезда».

В настоящее время в комитете разрабатываются инициативы, которые позволят ограничить доступ детей к вейпам. Метелев отметил, что в ряде регионов запрещены вейпы для подростков, а комплектующие к ним не запрещены. Поэтому необходимо разобраться, как вся эта продукция поступает в Россию, а также усилить таможенный контроль и лицензирование.

«Ну и, конечно, популяризация здорового образа жизни, нужно рассказать ребятам о вреде вейпов и прививать им культуру спорта, здорового образа жизни», — заключил он.

О том, что профильным комитетам Госдумы поручено внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов в России, накануне сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Необходимость таких мер он объяснил тем, что курить вейпы стало всё больше детей и подростков, сообщается на сайте kp.ru.

В Роспотребнадзоре положительно оценили инициативу о запрете продажи вейпов на законодательном уровне, передает RT.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время в соответствии с действующим законодательством РФ запрещается розничная торговля никотином или его производными (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), если его концентрация в растворе превышает 20 мг/мл.

Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова в беседе с «Известиями» отметила, что употребление вейпов и электронных сигарет пагубно влияет на развитие головного мозга детей. Оно может спровоцировать нарушения обучаемости и возникновение тревожных расстройств. Кроме того, повышается риск того, что подростки в будущем пристрастятся к курению табакосодержащих сигарет.

Ранее, в январе, полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет предложили депутаты заксобрания Санкт-Петербурга. Инициатива последовала после смерти восьмиклассника, пишет «Газета.Ru». Cогласно результатам экспертизы, подросток умер из-за отравления неизвестным веществом. Около погибшего лежало несколько флаконов с жидкостью для электронных сигарет. По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело.

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