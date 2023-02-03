Врач рассказал о вреде курения кальяна

Курение кальяна вредит здоровью не меньше, чем курение обычных сигарет, и может повышать риск онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, а также хронической обструктивной болезни легких. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил врач-реаниматолог, медицинский редактор ИНВИТРО Сергей Симбирцев в пятницу, 3 февраля.

«Древесный уголь, используемый для нагревания табака, может повышать риск для здоровья, так как производит большое количество угарного газа, металлов и химических веществ. Даже после того как дым от кальяна прошел через воду, он имеет высокий уровень этих токсичных веществ. Дым кальяна содержит не менее 82 токсичных химических веществ: смолу, окись углерода, тяжелые металлы и канцерогены, которые, как известно, вызывают рак легких, мочевого пузыря и ротовой полости», — предостерег специалист.

По его словам, вопреки распространенному мнению, что курение кальяна менее вредно, его дым содержит многие из тех же опасных компонентов, что и сигаретный дым. Так, при курении кальяна выделяется никотин — то же вещество, вызывающее сильное привыкание, которое содержится в других табачных изделиях. Также дым от кальяна содержит смолу и тяжелые металлы, а источники тепла, используемые для сжигания табака, выделяют угарный газ.

«Из-за способа использования кальяна люди, которые курят кальян, могут поглощать больше токсичных веществ, также содержащихся в сигаретном дыме, чем люди, которые курят сигареты. За обычный часовой сеанс курения кальяна пользователи могут вдохнуть в 100–200 раз больше дыма, чем от одной сигареты. За один сеанс курения курильщики получают в девять раз больше угарного газа и в 1,7 раза больше никотина, чем одна сигарета. Количество дыма, вдыхаемого во время типичного сеанса курения кальяна, составляет около 90 тыс. мл по сравнению с 500–600 мл, вдыхаемыми при курении сигареты», — подчеркнул Симбирцев.

Кроме того, курение кальяна обычно проходит в компании, при этом часто один и тот же мундштук передается от человека к человеку — это повышает риск инфекционных болезней. Например, через общий мундштук можно заразиться простудой, герпесом или бактерией Helicobacter pylori, которая является частой причиной язвы желудка.

При этом пассивное курение кальяна также представляет опасность для здоровья некурящих. Токсичные вещества табака и дыма кальяна могут учащать пульс, повышать артериальное давление и вызывать сердечно-сосудистые заболевания — ишемическую болезнь сердца и сердечную недостаточность. Также курение кальяна приводит к снижению легочной функции и считается фактором риска хронической обструктивной болезни легких, добавил врач.

20 января онколог Андрей Нефедов рассказал о риске развития рака легкого из-за курения вейпов. Он подчеркнул, что человек, который курит электронные сигареты, должен понимать серьезную опасность и последствия своего выбора.