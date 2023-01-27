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В России попросили пресечь продажу бестабачных смесей в интернете

В ОПИ попросили пресечь продажу бестабачных смесей в интернете
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein
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В Минфин и Минздрав обратились с просьбой законодательно запретить продажу безникотиновых смесей для кальянов в интернете по аналогии с табачными изделиями. Такие письма в ведомства направила «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ).

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В них сообщается об исследовании, которое показало наличие в смесях никотина и других вредных компонентов. В связи с этим ОПИ предлагает отнести их к подакцизным товарам и распространить на них все ограничения, которые введены для табачных изделий. К обращениям в министерства общественник приложил законопроект. Документ, который подготовлен ОПИ и направлен на согласование в Минфин и Минздрав, имеется в распоряжении «Известий».

«Проведенное брянским университетом им. И. Г. Петровского исследование состава курительных смесей для кальяна «JAM» и «BRUSCO», наиболее популярных на российском рынке, доказывает тот факт, что бестабачные смеси содержат не только никотин, но и ряд других крайне вредных веществ», — говорится в сопроводительных письмах, которые были направлены в министерства.

По словам главы ОПИ Олега Павлова, исследование показало, что в смеси «BRUSCO» содержание никотина составляет 5,392 мг/м3, формальдегида — 1,243 мг/м3, ацетона — 4,467 мг/м3, ацетальдегида —3,642 мг/м3, монооксида углерода (СО) — 0,0013%. В аэрозоле курительных смесей «JAM» содержится никотин в объеме 2,595 мг/м3, формальдегид — 1,912 мг/м3, ацетон — 1,629 мг/м3, ацетальдегида — 1,112 мг/м3, монооксида углерода (СО) — 0,0012%.

«Преследуя коммерческие цели, производители бестабачных кальянных смесей, не указывающие точный состав продукта, вводят потребителей в заблуждение и пытаются таким образом нивелировать последствия введения национальных законодательных актов, ограничивающих потребление табака», — сообщает Павлов в документах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С каплей никотина: в РФ просят пресечь продажу бестабачных смесей в онлайне

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