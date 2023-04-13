Госдума приняла закон о повышении штрафов за продажу сигарет и вейпов детям

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о повышении штрафов за продажу табачной и никотинсодержащей продукции и устройств несовершеннолетним.

Поправки в КоАП предусматривают штрафы за продажу сигарет, кальянов, вейпов и другой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в размере от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 600 тыс. рублей.

Также Госдума одобрила повышение штрафов за вовлечение детей в процесс потребления табака. Он составит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан и от 5 тыс. до 7 тыс. рублей для родителей или опекунов детей.

Законопроект был внесен представителями всех фракций в Госдуме.

Днем ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о комплексном регулировании рынка табака. Он предусматривает введение государственного регулирования оборота табачной и никотинсодержащей продукции, а также сырья для их производства на территории РФ и установление специального надзора в этой сфере.

11 апреля Госдума на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним. Закон коснется запрета любых видов торговли, включая розничную и дистанционную, устройствами для потребления никотиносодержащей продукции. Таким образом, вейпы будет невозможно собрать из составных частей.

В тот же день Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов. В ведомстве отметили, что такой подход поможет снизить потребление бестабачных курительных смесей.