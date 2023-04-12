Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании рынка табака

Государственная дума России 12 апреля приняла в первом чтении законопроект о комплексном урегулировании рынка табака, документ был инициирован правительством РФ.

Законопроектом предусматривается введение государственного регулирования оборота табачной и никотиносодержащей продукции, а также сырья для их производства на территории РФ и установление специального надзора в этой сфере.

Кроме того, предлагается лицензирование деятельности, связанной с производством и оборотом табачной и никотиносодержащей продукции и сырья для нее. Так, производитель будет обязан зарегистрировать свою продукцию и консервировать ее, если она не используется. Регулирование учета продукции и сырья будет проводиться в том числе через систему маркировки «Честный знак».

Также будет введен специальный надзор с целью пресечения незаконного оборота табачной и никотиносодержащей продукции, а также ее сырья. Помимо этого, предлагается установить требования к основному технологическому оборудованию для их производства. Для учета объема производства и оборота данной продукции будет использована государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ).

Законопроект также наделяет Росалкогольрегулирование полномочиями для надзора в сфере оборота табачных изделий и никотиносодержащей продукции. Отмечается, что для этого потребуется увеличение численности сотрудников ведомства, а также дополнительные 40,88 млн рублей из федерального бюджета ежегодно.

Ранее, 11 апреля, Государственная дума на пленарном заседании во втором и третьих чтениях приняла закон об ограничении продажи вейпов и жидкостей к ним. Закон коснется запрета любых видов торговли, включая розничную и дистанционную, устройствами для потребления никотиносодержащей продукции. Таким образом, вейпы будет невозможно собрать из составных частей.

В тот же день Роспотребнадзор концептуально поддержал регулирование продаж бестабачных смесей для кальянов. В ведомстве отметили, что такой подход поможет снизить потребление бестабачных курительных смесей.