Балет планеты всей: почему танцовщики едут в Россию

Брейк-данс и неоклассика. Фламенко и фуэте. Чайковский и танго. А еще российские и мировые премьеры, мастер-классы, паблик-токи и дружеское общение. 18 апреля гала-концертом звезд танца на сцене Александринского театра завершится XXII сезон Международного фестиваля балета DANCE OPEN. «Известия», побывав на его спектаклях и поговорив с участниками, оценили достижения и перспективы интернационального балетного сотрудничества.

Без потерь

За последние три года в жизни крупнейшего в России международного фестиваля балета многое менялось. Случались отмены, переносы в оффлайн и карантинные выступления в полупустом, согласно санитарным нормам, зале. Неизменными оставались привязанность публики к любимому зрелищу и готовность танцовщиков радовать ее в любых форматах.

В апреле 2023-го стабильность восторжествовала. DANCE OPEN вернулся в привычные весенние даты, на любимую александринскую сцену. Вопреки тренду на «отмену русской культуры» балетный мир продемонстрировал верность своему главному девизу: танец объединяет. В Петербург приехали более 200 артистов из Франции, Бразилии, Аргентины, Казахстана и России.

По словам креативного продюсера фестиваля Ольги Беленкис, подготовку затрудняла сложная логистика перелетов зарубежных участников, но в итоге всё удалось разрулить и DANCE OPEN стартовал без потерь.

— После перипетий трех последних лет нашей команде удалось организовать фестиваль в полноценном виде, — отметила она. — Проводим его так, как он задумывался изначально: с российскими и мировыми премьерами, нетривиальными, иногда по-хорошему шокирующими постановками и участием трупп, представляющих разные стили — от неоклассики до фольклора.

Встань на голову

Фестивальные показы открылись «Лобби» — комедией в стиле брейк-данс. В составе труппы Tie Break из французского Лиона значатся чемпионы разных уровней по этом виду спорта (или танца, кому как нравится). Вращения на голове и равновесие на локте — лишь малая часть их умений, но и художественная составляющая на высоте. Уличная виртуозность легко и непринужденно освежает театральное действие.

Почему «Лобби»? Сцена декорирована под гостиничный холл. Стойка ресепшн, кресла для посетителей, багажная платформа. И это не просто мебель — каждый предмет можно использовать для танца. А колокольчик портье — для музыкального сопровождения.

Фото: vk.com/dance_open

Действующие лица — гостиничные служащие и гости. Первые — вышколенные, предупредительные, но себе на уме: того и гляди выкинут какую-нибудь брейковскую штуку. Вторые держат ухо востро и выкидывают такие штуки превентивно. Коллективные проказы организуются в серию зажигательных баттлов по принципу «кто кого перепляшет» или перебрейкит — и так до вихревого финала.

Публика, привыкшая к более академическим зрелищам, вначале слегка тормозила, но затем быстро переняла хлещущий со сцены позитив. Особенно радовались юные зрители: их восторженные возгласы, как родные, вписались в саундтрек спектакля.

Прочти, что пожелаешь

Танцовщики из Пермского театра оперы и балета привезли в Петербург свою недавнюю премьеру — «СЕВАГИН/САМОДУРОВ/ПИМОНОВ», где балеты обозначены фамилиями сочинивших их хореографов.

Выглядит непривычно, но логично. Зритель лишается смысловой указки в виде названия, зато раскрепощает воображение и может прочесть в спектакле всё, что сам пожелает. Пуанты и лексика классического танца балеты роднят, в остальном они разные.

У Севагина окутанные туманом пары в чёрном вели церемонные диалоги под музыку Вивальди.

Самодуров представил космическое зрелище с взлетно-посадочной полосой и затянутыми в телесные трико танцовщиками — возможно, инопланетянами, или космонавтами будущего.

Фото: фестиваль DANCE OPEN/Андрей Чунтомов

Пимонов воплотил радость коллективного танца, подвел оптимистический итог вечера. На фоне жизнеутверждающего задника с разноцветными кругами труппа исполнила микст дискотеки и класс-концерта.

Два последних балета сопровождала музыка, написанная по заказу пермского театра Владимиром Ранневым и Антоном Светличным. Факт обнадёживающий. Невероятный расцвет русского балета в первой трети прошлого века во многом был обусловлен появлением в нём авангардных композиторов. Музыка, как локомотив, двинула вперёд все составляющие спектакля, включая хореографию, а «Весна священная» на годы вперед определила и развитие музыкального искусства.

Таких прорывов пока не наблюдается, но начало положено. Не только Большой, но и регионалы стали звать в театр композиторов. Оба автора впервые работали в балете, и для Владимира Раннева, соавтора Вячеслава Самодурова, блин точно не оказался комом.

По его словам, хореограф предложил ему сочинять, как хочется, но при этом быть дансантным. Со времен содружества Баланчина и Стравинского такой договор обеспечивал успех тандема «хореограф-композитор», и пермский случай не стал исключением.

Фото: фестиваль DANCE OPEN/Андрей Чунтомов

За образец композитор взял «Болеро» Равеля (написанное, кстати, для труппы Дягилева), провел незамысловатую тему через тембровые трансформации и получил на выходе компактную, яркую и действительно удобную для танца композицию. Во всяком случае, не было заметно, чтобы танцовщики испытывали какие-либо трудности.

Как пояснил худрук пермяков Антон Пимонов, труппа и далее готова осваивать авторскую музыку — на этот раз в крупной форме. Уже в следующем сезоне, заверил худрук, в Перми будет поставлен полновечерний сюжетный балет, музыку к которому вновь закажет театр.

Правда о себе

«Наше движение говорит правду о времени, в котором мы живем», — так звучит официальный слоган муниципального балета Сан-Паулу. Спектакль, который привезла бразильская труппа, так и назвали — «Движения», и в нем целых три «правды» — по числу одноактовок.

Балет Ихсана Рустема Inacabada («Неоконченная») — о художнике, в поте лица творящем своё искусство. В финале с колосников летели листы бумаги, возможно, страницы партитуры (балет поставлен на музыку «Неоконченной симфонии» Шуберта), но, скорее всего, страницы романа: пестрый ансамбль, втягивающий героя в разнообразные отношения, очень напоминал персонажей романтической истории о любви и смерти.

Фото: фестиваль DANCE OPEN

Каэтан Сото в спектакле Adastra («Дотянуться до звезд») рассказал примерно о том же, но без сюжетных привязок. Танцовщики честно отработали непростую хореографию с множеством сложных переходов и силовых элементов, но, кажется, ждали финальной части «Движений» — Balcão do Amor («Фасады любви»), где наконец раскрепостились полностью.

Герой истории Ицика Галили (В Петербурге состоялась ее мировая премьера) — простой парень. Окружающие над ним подшучивают, но он упорно ищет свою Джульетту и себе на беду находит: девушку, оказывается, интересуют только танцы. В этом остроумном балете, где хип-хоп соседствует с танго, похоже, заключена главная правда коллектива: жизнь прекрасна, если воспринимать ее с юмором, а себя любимого — с самоиронией.

Бей, барабан

Аргентинская труппа Malevo концептами не заморачивается. Парни брутальной наружности бьют в барабаны и танцуют. Много и с наслаждением. Название у группы скандалистское («малево» в Аргентине называют хулиганов), но традиции самые что ни на есть настоящие. Спектакли коллектива выросли из танца маламбо, который практиковали пастухи-гаучо. А высокотехнологичные свет и звук, виртуозные бомбисто (барабанщики) и мастера сапатеадо (так называется перестук коваными каблуками) сделали из фольклорного перепляса современное шоу.

Тем не менее основатель труппы Матиас Хайме считает, что Malevo — это очень аргентинское зрелище с ясной индивидуальностью.

— Помимо Гарделя и Марадоны, сегодня у нас также есть этот танец, который идентифицирует нас как народ, — гордится он.

Фото: фестиваль DANCE OPEN

Артисты «Малево» не впервые приезжают на петербургский фестиваль. Судя по реакции зала, их помнили и ждали. Действительно, полтора часа бешеного ритма, кипящей энергии и полной самоотдачи, на которые щедры наследники гаучо, трудно забыть, и даже хочется повторить, в связи с чем Матиас Хайме провел на фестивале мастер-класс для всех желающих.

Свой мастер-класс по хип-хопу и брейк-дансу организовали и артисты Tia Break. Основной их аудиторией стали юные брейкеры. Футворк, фризы, переходы, пауэрмувы, тапроки и прочие премудрости брейкданса им показали многократные чемпионы Европы и мира Анелка Хамидоу «Añil», Патрик M’Бала «Wazz» и Джером Бавол «FlagA». После на радость детям был теплый дружеский джем, общение и фотосессия.

По традиции фестиваль завершится гала-концертом звезд балета. 18 апреля на сцену Александринского театра выйдут как участники фестиваля, так и танцовщики, прибывшие на DANCE OPEN специально для гала. Среди них солисты Большого и Мариинского театров, казахстанской «Астана-оперы», Театра балета им. Л. А. Якобсона, балет «Тодес».